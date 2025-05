Malgioglio si sposa, quando e chi sarà la testimone di Amici (non Maria)

Cristiano Malgiolio, 80 anni lo scorso 23 aprile, nella prossima puntata di Verissimo dedicata ad Amici di Maria De Filippi, annuncerà che il prossimo novembre convolerà a nozze. Lo assicura SuperGuidaTv che ha fornito le anticipazioni della chiacchierata del vulcanico paroliere con Silvia Toffanina. E le indiscrezioni curiose non sono finite qui. Malgioglio avrebbe anche reso noto il nome di chi gli farà da testimone al matrimonio. Si tratterebbe di un nome storico di Amici. Di chi stiamo parlando? Della temuta maestra di danza Alessandra Celentano.

Malgioglio, negli ultimi anni, ha sempre dichiarato di essere fidanzato con un misterioso uomo turco residente a Istanbul. Sempre secondo quanto riferito dal paroliere, il suo compagno ha 40 anni meno di lui. Pare che la relazione, tra alti e bassi, vada avanti da circa 5 anni, ossia dal 2020. Poco dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2025 nel ruolo di co-conduttore di Carlo Conti, Malgioglio, interrogato su un eventuale matrimonio, aveva dichiarato che non si sarebbe sposato, liquidando la faccenda con un ironico “ora non avrebbe senso. Per lasciargli la pensione?”.

Ora a Verissimo, sempre ammesso e non concesso che lo spoiler dell’affidale SuperGuidaTv sia attendibile, affermerà il contrario, vale a dire che si unirà con il compagno turco. Resta da capire se all’annuncio seguiranno i fatti oppure se si tratta di una delle tante boutade del paroliere, sempre più protagonista sulla tv generalista italiana. Negli ultimi anni ‘Zia Malgy’ ha ottenuto un successone sul piccolo schermo, venendo ingaggiato sia in Rai sia in Mediaset.

In particolare, è divenuto una delle colonne della giuria di Tale e Quale Show di Carlo Conti, storico talent di Rai Uno. Dopodiché è stato anche arruolato da Maria De Filippi che lo ha voluto ad Amici. Quest’anno è stato l’unico giurato riconfermato nella trasmissione ‘mariana’, venendo affiancato da Amadeus ed Elena D’Amario (nel 2023/2024 formava la giuria assieme a Michele Bravi e Giuseppe Gioffrè). Infine la ciliegina sulla torta, con la già citata co-conduzione sanremese di pochi mesi fa. Ora si parla di fiori d’arancio a 80 anni, dalla serie ‘non è mai troppo tardi’.