Malgioglio, altro sfogo su Francesca De Andrè. Interviene Tarzan Mezzetti

Cristiano Malgioglio torna ad attaccare Francesca De Andrè dopo la lite al Grande Fratello: le dichiarazioni del giorno dopo del paroliere e l’intervento di ‘Tarzan’ Alberto Mezzetti

Cristiano Malgioglio, dopo la furibonda lite di cui è stato protagonista con Francesca De Andrè durante l’ultima puntata del Grande Fratello Nip, è spuntato sui social e è tornato a tuonare contro la nipote d’arte di Faber. Il paroliere non ha cambiato idea su quanto detto, anzi, ha rincarato la dose. Al centro della discussione di ieri c’è stato il rapporto che i due litiganti hanno avuto con l’indimenticato e compianto Fabrizio De Andrè. Francesca lo ha definito “una sua guida spirituale”, mentre Zia Malgy ha fatto divampare il dibattito dopo aver pronunciato “Tuo nonno si starà rivoltando nella tomba”, in riferimento ad alcuni atteggiamenti della concorrente del programma.

“Che tristezza dover essere sceso a quel livello”

“Cari amici di Instagram non avrei mai voluto uno scontro così acceso con una concorrente del Grande Fratello”, ha esordito Malgioglio, facendosi vivo sul suo profilo Instagram. Poi ha puntualizzato: “Le mie scuse in quel momento non erano rivolte a una persona così aggressiva ed esaltata. Ma a voi, pubblico da casa. In quel momento non avevo capito… capita”. Zia Malgy, infine, chiosa: “Che tristezza dover essere sceso a quel livello. La SIGNORINA ha bisogno di aiuto e non del GF… Adesso capisco molte cose… Grazie a voi per l’affetto. Vi lovvoooooo”. Sotto al post del paroliere è intervenuta una persona che conosce molto bene le dinamiche del reality, ‘Tarzan’ Mezzetti.

Alberto Mezzetti spezza una lancia per Malgioglio: “Non ti confondere”

Il vincitore della scorsa edizione del Grande Fratello Nip, Alberto Mezzetti, ha voluto spezzare una lancia in favore di Malgioglio. Sotto al post pubblicato da quest’ultimo contro Francesca, ha infatti scritto: “Tu sei grande, unico e divertente non ti confondere!”. Non si fa fatica a comprendere da che parte stia ‘Tarzan’ in questa vicenda. Nel reality, intanto, continua a riemerge a fasi alterne il nome del grande Faber. Chissà cosa ne avrebbe pensato di tutta questa vicenda. Un’idea ce l’abbiamo e non è per nulla rosea.