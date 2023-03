Il nuovo ruolo da giudice di “Amici” non è costato a Cristiano Malgioglio la partecipazione alla prossima edizione di “Tale e Quale show“, tuttavia, c’è comunque un impegno a cui il cantautore ha dovuto rinunciare. Si tratta dell’Eurovision Song Contest, cui Malgioglio è commentatore ufficiale da due anni insieme a Gabriele Corsi. I due avevano creato una dupla amatissima, tanto che la loro reazione alla vittoria dei Maneskin nel 2021 divenne virale in tutto il mondo. Cristiano sarebbe dovuto tornare sugli schermi della Rai a rilasciare i suoi taglienti commenti sulle esibizione del Festival anche quest’anno, ma purtroppo non sarà più possibile. Il motivo? “Amici” sfiderà la finale dell’Eurovision il prossimo 12 maggio, per cui l’ex vippone sarà impegnato con il talent show. Ad annunciarlo è stato proprio Gabriele Corsi in un’intervista rilasciata a “Il Fatto Quotidiano”, in cui ha speso bellissime parole per il collega:

Il 13 maggio c’è la finale di Eurovision Song Contest, ma anche la finale di Amici. Divorzio artistico? No. Io sono molto felice che voi mi facciate questa domanda. Anche perché avevo promesso nelle storie di Instagram che bene o male una notizia ve la portavo. La notizia che porto è che Cristiano non potrà essere il mio partner e questa cosa devo dire che mi addolora molto. Con lui ho lavorato benissimo. Sono addolorato molto dal punto di vista professionale e anche umano, perché Cristiano è una delle persone più carine che io abbia conosciuto in vita mia e lo dico davvero. Il nostro sodalizio vi assicuro che non finirà qui. Faremo anche altro. E ci sentiamo in continuazione. Mi dice ‘Gabrieluccio tesoro ti devo dire una cosa’.

Ma chi sostituirà l’imprevedibile cantante? Gabriele Corsi ha dichiarato che rivelerà il nome di chi lo affiancherà durante la finale dell’Eurovision Song Contest il prossimo martedì a “Stasera c’è Cattelan” su Rai 2. In molti hanno pensato che a prendere il posto di Malgioglio sarà proprio Alessandro Cattelan, motivo per il quale Corsi avrebbe scelto proprio la sua trasmissione per fare l’annuncio. Nel caso, sarebbe una scelta alquanto azzeccata, dato che il conduttore ha presentato l’evento un anno fa a Torino, per cui conosce bene le dinamiche delle show. Ecco cosa Gabriele ha potuto rivelare fino ad ora del suo futuro collega:

Quindi martedì sera a Stasera C’è Cattelan sveleremo chi sarà la persona, nemmeno il genere vi dico, che avrò il piacere di avere accanto per il commento dell’Eurovision Song Contest. Io ci sarò, costo poco e questo conviene. Vi ho dato una bella cicca. Martedì in diretta saprete tutto. E posso dirvi che sono felicissimo e onorato che abbia accettato. Sono certo che onoreremo questa manifestazione che è sempre stata guardata con un po’ di sufficienza. Un po’ di spocchia verso questo evento bellissimo. Poi vedere tutti quegli artisti di tante nazioni è davvero stupendo.

Eurovision Song Contest 2023: cosa si sa fino ad ora

L’Eurovision Song Contest 2023 si svolgerà alla Liverpool Arena di Liverpool, nel Regno Unito, dal 9 al 13 maggio. L’evento non potrà essere ospitata dal paese vincitore della scorsa edizione, ovvero l’Ucraina con la Kalush Orchestra, a causa della guerra. Per questo, si è optato per la nazione del secondo classificato, ovvero l’Inghilterra con Sam Ryder. Le semifinali si svolgeranno il 9 e l’11 maggio 2023, mentre il 13 maggio ci sarà la finale. In Italia, le due semifinali andranno in onda in prima serata su Rai 2, mentre l’ultima serata verrà trasmessa su Rai 1, in sfida con “Amici”.