Malgioglio: morta la sorella, poi la rivelazione sulla chirurgia plastica

Cristiano Malgioglio, vulcanico paroliere e personaggio televisivo, nella puntata di Verissimo in onda domenica 24 novembre, ha rivelato che di recente ha pianto la morte dell’unica sorella che le era rimasta, Filippa. La donna si è spenta a 90 anni. Un dolore lancinante per il cantante che era legatissimo alla congiunta tanto da definirla la “sua bussola”. Malgioglio, parlando con Silvia Toffanin, ha spiegato che non avrebbe voluto fare l’ospitata, ma che ha deciso alla fine di accettare in quanto l’amata sorella defunta avrebbe così voluto.

“Qualche settimana fa mi ha lasciato mia sorella, non voglio piangere. E non volevo venire da te oggi, ma lei non me l’avrebbe permesso, perché a lei piacevi tanto e avrebbe voluto che venissi”. Così Malgioglio nel conversare con la padrona di casa del rotocalco di Canale 5. Dopodiché la voce gli si è spezzata, per il pianto: “Lei era l’unica sorella che mi era rimasta, era la bussola della mia vita. Mai si è intromessa nella mia vita privata. Solamente quest’estate mi ha chiesto sei felice? “Sì”, gli ho risposto. Pensavo volesse sapere qualcosa di più, invece mi ha detto semplicemente che era felice per me”.

“Aveva compiuto 90, ho perso una costola della mia vita”, ha aggiunto il cantante, sempre sopraffatto dalla sofferenza per la grave perdita. “Non voglio essere patetico”, ha chiosato per poi ricevere un dolce messaggio di stima dalla collega e amica Rita Pavone.

Malgioglio e la blefaroplastica: la rivelazione a Verissimo

Malgioglio ha poi voluto cambiare argomento, spiegando di voler tornare a ridere in quanto in questo periodo ha bisogno di spensieratezza. Ecco quindi che ha parlato tra il serio e il faceto del suo fidanzato turco. Poi si è reso protagonista di una rivelazione inaspettata. Ha confessato di essersi sottoposto di recente a un intervento di chirurgia plastica.

“Ho fatto la blefaroplastica, non ho problemi a dirlo, mi è costata tantissimo, potevo comprarmi un monolocale. Il mio amico Antonio Ricci ora mi metterà a Striscia la Notizia nella rubrica “Fatti e Rifatti””, ha dichiarato il paroliere, facendo ridere tutto lo studio. Infine ha fatto sapere che a gennaio volerà a Los Angeles perché reciterà, in un piccolo ruolo, nella popolare soap opera americana Beautiful.