Malgioglio si autodefinisce opera d’arte, piovono critiche: “Esaltato”

Ancora una volta Cristiano Malgioglio ha dimostrato una grande ironia ed autostima. Sta difatti facendo discutere l’ultimo post pubblicato dal famoso ciuffo biondo sul suo profilo Instagram ufficiale nel quale si è autodefinito un’opera d’arte. Numerosi utenti hanno difatti commentato negativamente la dichiarazione fatta dal paroliere e cantante italiano, accusandolo di essere un esaltato. Scopriamo meglio che cosa è accaduto e perché il popolo del web si è infuriato tanto per le parole del giudice di Amici di Maria De Filippi.

Cristiano Malgioglio è per molti un vero e proprio esempio di vita. Il suo personaggio è amato dal pubblico anche per la sua grande sicurezza in sé stesso, per l’anticonformismo e per la forte ironia che ha dimostrato in più occasioni. Tuttavia, come per chiunque nel mondo dello spettacolo, non mancano gli hater. Questi ultimi si sono fatti sentire in modo particolare sotto ad un post pubblicato nelle ultime ore dal cantante e paroliere sul suo profilo Instagram ufficiale.

L’ultimo post di Malgioglio scatena critiche

Nello specifico Cristiano ha condiviso una propria foto con gli occhiali da sole e l’iconico guantino nero, accompagnata dalla didascalia “Non tutte le opere d’arte sono nei musei, ad esempio io sono a casa mia”. Non tutti hanno apprezzato l’ironia di Malgioglio e qualche utente ha commentato negativamente la sua uscita. Qualcuno l’ha definito un esaltato e l’ha invitato a smetterla con affermazioni del genere. Non è mancato anche chi ha giudicato negativamente la sua attività come cantante, accusandolo di esibirsi in playback, e quella come giudice al talent show Amici di Maria De Filippi. Se in molti l’hanno criticato, in tantissimi l’hanno però elogiato. Numerosi suoi fan hanno difatti commentato il post sottolineando ancora una volta l’ironia e la simpatia del ciuffo biondo della televisione e c’è anche chi ha affermato di volere la sua stessa autostima!

Qui di seguito riportiamo alcuni dei commenti negativi comparsi sotto il post pubblicato da Cristiano Malgioglio sul suo profilo Instagram ufficiale:

Al momento Malgioglio si sta godendo il successo del suo ultimo tormentone estivo “Fernando”, che ha cantato anche al Tim Summer Hits. L’artista è noto anche per aver firmato grandi classici della musica italiana e per essere stato l’autore di vari brani di Mina.