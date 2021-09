Malgioglio “minacciato” dai fan di Pretelli, le dichiarazioni

Cristiano Malgioglio, intervistato da Oggi, rivela qualche retroscena decisamente particolare riguardo alla sua imminente partecipazione in veste di membro della giuria di Tale e Quale Show 2021. A quanto pare, infatti, c’è un concorrente con il quale il cantautore dal ciuffo platino dovrà andare con i piedi di piombo. Stiamo parlando di Pierpaolo Pretelli.

Sembra infatti che i fan dell’ex velino e concorrente del Grande Fratello Vip 2020 siano particolarmente “fumantini”. Sulle pagine del noto magazine, Cristiano Malgioglio racconta di aver ricevuto molti, anzi moltissimi messaggi “minatori” da parte dei follower di Pretelli. A Malgioglio sono stati severamente vietati commenti negativi sul loro protetto, pena la perdita di follower in massa. E considerato che entrambi i personaggi provengono da un certo tipo di mondo trash e Instagram friendly, per Zia Malgy potrebbe prospettarsi una vera e propria moria di seguaci.

Cristiano Malgioglio, in ogni caso, non si è scomposto particolarmente, visto che a quanto pare non è così interessato ai numeri social quanto si potrebbe credere. Ecco le sue dichiarazioni a riguardo:

I fan di Pierpaolo Pretelli mi stanno scrivendo che se non lo tratto bene mi tolgono i like. Ma a me non frega niente, mica faccio l’influencer.

Nella stessa intervista, fra le altre cose, Cristiano Malgioglio ci ha regalato qualche piccola anticipazione sul suo ruolo di giudice in trasmissione. C’è da aspettarsi, pare, un discreto livello di severità da parte sua.

Sarò un giudice cattivissimo. Ascolto molta musica, so tutto di Beyoncé e Rihanna. Se una concorrente mette un piede fuori posto è distrutta. Mi spaventa molto Alba Parietti.

Tale e Quale show 2021: tutte le novità della nuova edizione

Carlo Conti torna al timone della trasmissione del prime time di Rai Uno con un cast di tutto rispetto composto da Ciro Priello, Dennis Fantina, Biagio Izzo, Gemelli di Guidonia, Alba Parietti, Federica Nargi, Deborah Johnson, Stefania Orlando, Francesca Alotta e Pierpaolo Pretelli. La Johsnon sarà la quota nera che permetterà al conduttore di non rischiare, per l’ennesima volta, di ricevere accuse di blackface.

Cristiano Malgioglio rappresenta una delle novità principali di questa nuova edizione e affiancherà i due già rodatissimi giudici Loretta Goggi e Giorgio Panariello. Sappiamo inoltre che ci sarà un quarto giudice “imitatore”: i nomi papabili in questo senso sono quelli di Ubaldo Pantani e Francesca Manzini. L’appuntamento con la trasmissione è fissato in prima serata tutti i venerdì a partire dal 17 settembre.