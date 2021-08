Tale e Quale 2021 giuria, due nomi in ballo per il quarto giurato: chi sono

Carlo Conti ha parlato di un quarto giurato per Tale e Quale Show 2021, ma senza svelare la sua identità. Ha accennato a questo posto in più in giuria durante la presentazione del cast dei concorrenti, tenendo per sé il nome. Manca ormai relativamente poco all’inizio di Tale e Quale Show 2021: la data è fissata per venerdì 17 settembre, in prima serata su Rai Uno ovviamente. La trasmissione campione di ascolti di Conti sta per riaprire i battenti. Si è parlato dei possibili concorrenti sin dai primi giorni di caldo, fino alla conferma di tutto il cast. Qualcosa si è mosso anche nella giuria di Tale e Quale Show 2021, dove non mancheranno delle novità.

Mentre i concorrenti si metteranno alla prova con il canto e il mondo delle imitazioni, dopo essere passati sotto le mani esperte dei truccatori, i giudici di Tale e Quale 2021 saranno chiamati come sempre a fare una classifica a fine puntata. A ogni posizione in classifica corrisponde un voto, che sommato a quelli degli altri giudici – e ai voti speciali che si scambiano gli stessi concorrenti – determina una classifica finale. Chi sarà quest’anno a giudicare le esibizioni?

Come già noto tornerà l’insostituibile Loretta Goggi, ormai imprescindibile nel programma di Conti. Il conduttore ritroverà in giuria anche un suo vecchio e caro amico, oltre che stimato collega: Giorgio Panariello. Queste le conferme, poi largo spazio alle novità: la prima riguarda il terzo giurato, che metterà d’accordo grandi e piccoli. Cristiano Malgioglio è in giuria a Tale e Quale Show 2021 e con la sua presenza il programma potrebbe essersi assicurato anche quella fetta di pubblico che segue il cantante in ogni sua apparizione televisiva.

Questi tre però non saranno soli, ci sarà un quarto giudice a Tale e Quale Show 2021 che cambierà sempre. La persona che siederà dietro al bancone, in verità, sarà sempre la stessa, ma di volta in volta imiterà un personaggio diverso. Serve dunque un bravo imitatore per riuscirci e, come svelato da Tv Blog, i nomi in ballo sono tra i migliori in circolazione al momento. Sono due quelli in lotta per un posto in giuria da Conti: Ubaldo Pantani e Francesca Manzini. Chi la spunterà alla fine?