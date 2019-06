Malgioglio furioso contro Morgan: “Affermazioni orribili”. Duro post

Malgioglio si scaglia contro Morgan: “Affermazioni orribili”. Il paroliere perde le staffe dopo la lite tra l’ex di Asia Argento e Riccardo Signoretti. Il duro post

Sempre sorridente, sempre con la battuta pronta, sempre ‘leggero’. Eppure stavolta Cristiano Malgioglio ha davvero perso le staffe. A far montare la rabbia del paroliere è stata una battuta al vetriolo che Morgan ha rifilato a Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, durante l’ultima puntata di Live-Non è la d’Urso. Il cantante e il giornalista sono stati protagonisti di uno scontro a fuoco parlando del caso di sfratto affrontato in questi giorni dal musicista che, nell’acceso botta e risposta, si è lasciato sfuggire parole velenose; parole su cui Zia Malgy si è scagliato nella giornata di oggi, affidando lo sfogo al suo profilo Instagram.

“Di certi Morgan non possiamo meravigliarci, l’importante è riconoscerli”

“Il genio si fa per dire… Morgan, come sostengono alcuni suoi pochi fans, offende il Direttore Riccardo Signoretti – scrive Malgioglio – con una battuta orribile durante la trasmissione ‘Non e’la D’urso, parlando della sua situazione inerente ai suoi problemi familiari”. Cristiano è davvero inviperito e aggiunge: “Ottime parole quelle di Signoretti e il genio, si fa sempre per dire, lo offende con una frase disgustosa, tipo: ‘Più che altro i figli non possono venire da te'”. Infine il paroliere chiosa: “Certe affermazioni così infelici, in un periodo tanto delicato e in un momento in cui si festeggiano i 50 anni lgbt nel mondo, sono di una bassezza orribile. Di certi Morgan non possiamo meravigliarci l’importante è riconoscerli”.

Il fatto: il botta e risposta Morgan Signoretti

“Tu ora stai male perché ti sfrattano, ma le tue ex compagne sono state male perché non hai pagato gli alimenti alle tue figlie. Sono state male per anni. Non è che ti tolgono la casa perché non hai fatto niente”. Queste le parole espresse a Live-Non è la d’Urso da Riccardo Signoretti nei confronti di Morgan, che ha risposto: “Perdonatelo perché non sa quello che dice”. Il direttore di Nuovo ha ribattuto prontamente: “A me la casa non la toglie nessuno perché non ho fatto niente”. “Più che altro perché non possono venire dei figli a te”, la battuta tagliente del cantante su cui Signoretti ha chiosato: “Questa è una battuta molto infelice a cui ripenserai quando sarai sotto un ponte la prossima settimana. Non fai pena a nessuno”.