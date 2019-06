Morgan, sfratto rinviato: intervento medico sul posto, l’indiscrezione

Morgan, sfratto rinviato. Il cantante “avrebbe richiesto l’intervento di un medico per essere visitato, forse a causa di un malore”

Niente sfratto per Morgan, almeno per il momento. Oggi 14 giugno Marco Castoldi avrebbe dovuto lasciare la sua casa di Monza in via Adamello 8 a seguito del pignoramento deciso dal Tribunale di Monza alla fine del 2017. Tale decisione è giunta a causa dei problemi economici del cantante e di presunte tasse non pagate. Lo sfratto, però, sarebbe stato rinviato, come scrive Fanpage.it. Inoltre, pare che Morgan abbia avuto bisogno dell’intervento di un medico, non essendosi sentito bene durante la mattinata. A scriverlo è sempre Fanpage.it.

La mattinata concitata in via Adamello 8: per ora niente sfratto

Durante la mattinata concitata di questo 14 giugno, in via Adamello 8, a dar manforte a Morgan, è giunto anche l’amico e cofondatore dei Bluvertigo, Andrea Fumagalli, noto come Andy. “Stando a quanto appreso dai giornalisti di Fanpage, presenti sul posto, [Morgan] avrebbe richiesto l’intervento di un medico per essere visitato, forse a causa di un malore. Non si sa se sia stato proprio questo il motivo che ha portato al rinvio dello sfratto”, si legge. Sul posto ci sarebbero stati anche l’avvocato del cantante e l’ufficiale giudiziario. Da quanto trapelato, inoltre, un residente della zona avrebbe fatto un’offerta al cantante, mettendogli a disposizione un appartamento.

Morgan: l’offerta del contadino e gli appelli pubblici

Sempre affidandosi a Fanpage.it, durante la mattinata, un contadino, residente in zona, sarebbe giunto in via Adamello 8 e avrebbe offerto due appartamenti al giornalista, nel caso in cui non sapesse dove alloggiare. La proposta sarebbe stata cortesemente rifiutata da Morgan che, in merito alla vicenda in cui è rimasto coinvolto, continua a professarsi vittima di un’ingiustizia. Sul caso dello sfratto, l’ex di Asia Argento, nell’ultimo periodo, ha fatto anche diversi appelli e interventi pubblici. Ad esempio, quando è stato ospite pochi giorni fa in uno dei salotti di Barbara D’Urso, dove ha chiesto ad amici e colleghi solidarietà e aiuto per “un uomo-artista-cittadino che viene cacciato da casa sua ingiustamente”.