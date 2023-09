Malgioglio, furia su Elettra Lamborghini al Padova Pride: “Affanc***”

La chiusura del Padova Pride sarebbe stato caratterizzato da uno sfogo di Cristiano Malgioglio. Stando a quanto riportato da Dagospia, l’agente di Elettra Lamborghini avrebbe chiesto al cantante di farla esibire prima di lui. Il motivo di questa richiesta sarebbe stato un aereo privato che la stava aspettando. Cristiano avrebbe quindi perso le staffe, ma facciamo un passo indietro.

Lo sfogo di Cristiano Malgioglio al Padova Pride

Ha del clamoroso quanto riportato da Ivan Rota per Dagospia. Nella serata di chiusura del Padova Pride, l’agente di Elettra Lamborghini avrebbe chiesto a Cristiano Malgioglio di fare un cambio di scaletta, facendo esibire la cantante prima di lui. Davanti ad una risposta negativa del paroliere, l’agente avrebbe motivato la richiesta, spiegando come per Elettra ci fosse un aereo privato che la stava attendendo: “Dai, Elettra ha l’aereo privato che l’aspetta“.

Cristiano, sentendo queste parole, avrebbe dato luogo ad un duro sfogo: “Fosse stato un volo linea avrei potuto capire, ma se è privato la può aspettare. C’è gente che non ha i soldi neanche per dare il latte ai bambini… Andate tutti affanc*** ma chi si crede di essere? Lady Gaga?” avrebbe detto. Tante sarebbero state le urla, così come gli improperi. Carmen Russo, ospite della kermesse, si sarebbe spaventata e avrebbe tentato di placare il furibondo Malgioglio, senza successo. Al cantante e personaggio televisivo, inoltre, non sarebbe andato giù il fatto che Elettra si fosse transennata nella sua tenda, pare, per non essere disturbata dai fan.

Cristiano Malgioglio: il commento alla foto di Arisa

Recentemente, Cristiano Malgioglio si era reso protagonista di un commento ironico sotto una serie di scatti di Arisa, nei quali si era mostrata senza veli e in cerca dell’anima gemella. Il paroliere aveva quindi condiviso il bizzarro annuncio fatto dalla cantante, scrivendo nei commenti di essere in cerca di marito. A spiccare, tra le reazioni suscitate in quell’occasione dal post di Arisa, erano state anche le parole della cantante Madame.

Cristiano Malgioglio tornerà presto in tv. A partire da venerdì 22 settembre, infatti, siederà per il terzo anno consecutivo in giuria della nuova edizione di Tale e quale show, talent prime time condotto da Carlo Conti. Anche quest’anno, il cantante e paroliere si troverà a giudicare le esibizioni dei vari concorrenti, molti dei quali provenienti dai reality Mediaset, accompagnato dall’immancabile Loretta Goggi e da Giorgio Panariello.