Malgioglio: disco rimandato, ma c’è il nuovo libro (di dediche a se stesso)

Se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo Cristiano Malgioglio, personaggio multiforme, originale, autoironico e leggiadro al punto giusto. Da anni il paroliere oltre che a scrivere musica si è fatto conoscere sul piccolo schermo, divenendo una figura unica nel panorama televisivo italiano. Memorabile la sua performance al Grande Fratello Vip 2, dove come al solito è stato un vulcano: un mix di recitazione, genialità e trash. Difficile dire dove finisca il Malgioglio personaggio e inizi il Malgioglio ‘vero’. Forse semplicemente Cristiano è tutto un insieme, sia nel pubblico sia nel privato. Un’originalità che traspare una volta di più dalla sua ultima fatica letteraria. Si è rifugiato tra gli ulivi del Salento per idearla e partorirla, come spiega il settimanale Gente che lo ha raggiunto in terra pugliese. Di cosa si tratta? Di un libro di lettere d’amore. Per chi? Per se stesso. Malgioglio è così, stupefacente.

Malgioglio e il libro di lettere d’amore dedicate a se stesso

Dopo il lockdown Malgioglio si è diretto in Puglia, più precisamente nel Salento, per trovare pace e tranquillità. Ma anche ispirazione. “Qui scrivo il mio libro, una raccolta di lettere d’amore indirizzate a me stesso”, ha raccontato al magazine Gente. Al settimanale ha poi fatto sapere che la relazione con il suo compagno, un uomo di 39 anni che vive a Istanbul, procede a gonfie vele. E la musica? A quando la prossima hit? Per quella c’è da attendere ancora un po’. Cristiano ha infatti reso noto che il nuovo disco uscirà a settembre e non in estate come in molti speravano. Motivo del ritardo? Il paroliere ha preferito fermarsi dopo lo sviluppo della pandemia di coronavirus che ha flagellato l’Italia nei mesi scorsi ed è tuttora in corso in modo pericoloso in varie parti del mondo.

Malgioglio rimanda il disco: “Ero troppo addolorato”

“Ero troppo addolorato per il coronavirus e ho preferito rimandare”, ha spiegato Malgioglio in riferimento al nuovo disco che è stato procrastinato a settembre. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2 ha preferito non sbilanciarsi nemmeno sul titolo del lavoro musicale che resta top secret. Non resta che attendere qualche settimana, senza nemmeno scordarsi di buttare ogni tanto l’occhio in libreria. Prima o poi arriverà sugli scaffali anche un libro firmato Malgioglio di dediche amorose. Qualcuno ha detto che amare se stessi è l’inizio di un idillio che dura tutta la vita. Cristiano pare averlo capito pienamente.