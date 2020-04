De Filippi, Malgioglio e Bonolis conduttori in radio: dove e quando

Maria De Filippi, Cristiano Malgioglio e Paolo Bonolis: conduttori speciali per RTL 102.5 nelle festività pasquali

Tre grandi protagonisti della televisione italiana saranno alla conduzione di RTL 102.5 per un giorno. Come riporta TvBlog, l’emittente radiofonica ospiterà i tre Big nelle giornate di Pasqua e Pasquetta, ovvero domenica 12 aprile e lunedì 13 aprile, che diventeranno per l’occasione speaker radiofonici. Direttamente dalle loro abitazioni, RTL 102.5 in collaborazione con i tre super ospiti, farà compagnia ai tantissimi italiani che dovranno passare questi giorni di festa in quarantena a causa dell’emergenza sanitaria. A rendere pubblico l’annuncio è proprio la stazione radiofonica attraverso una nota ufficiale. Il presidente Lorenzo Suraci ha infatti dichiarato: “L’affetto e la circostanza con cui i radioascoltatori stanno premiando il nostro lavoro ci impongono di offrire al nostro pubblico una programmazione straordinaria per il giorno di Pasqua. Ringrazio Maria De Filippi e Cristiano Malgioglio per la generosa disponibilità”.

Il programma di Pasqua e Pasquetta: domenica con De Filippi e Malgioglio, lunedì Bonolis

Stando a quanto reso noto, domani alle 13.3o, terminato l’Angelus del Papa in diretta da San Pietro, andrà in onda Maria De Filippi all’interno del programma ‘Miseria e Nobiltà’ che collegata da casa sua parlerà con gli ascoltatori. Alle 16 si collegherà Cristiano Malgioglio per condurre il programma ‘Mai visto alla radio’, provando a dare simpatici consigli al pubblico come meglio affrontare questi giorni difficili. Infine, ad intrattenere gli italiani all’ascolto, ci sarà Paolo Bonolis che interverrà lunedì dalle 12 alle 13 per il programma ‘Viva l’Italia’.

Torna in onda Uomini e Donne, ecco la data ufficiale

Grandi notizie per i telespettatori del dating show di Canale 5. Lo spiffero del ritorno di Uomini e Donne è arrivato qualche giorno fa da Dagospia: “Uomini e Donne torna in onda con puntate inedite dal 20 aprile. Mediaset corre ai ripari: la sua assenza aveva fatto crollare gli ascolti del pomeriggio con ripercussioni sulle soap e su Pomeriggio 5”.