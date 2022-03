Malgioglio, Dagospia: “Si sposò con una donna famosa anni fa, chi è”

Il paroliere è convolato a nozze con una “lei” in gran segreto in passato? L’indiscrezione firmata Dagospia

Cristiano Malgioglio è stato sposato in passato? Con una donna? A lanciare l’indiscrezione è Dagospia che ha anche fatto il nome e il cognome della presunta ex moglie del paroliere. Non una persona qualunque, bensì un’attrice francese blasonata e compianta. Di chi si tratta? Di Maria Schneider, la protagonista del discusso capolavoro cinematografico di Bernardo Bertolucci, Ultimo Tango a Parigi. Nella pellicola recitò, giovanissima, al fianco di Marlon Brando e su come vennero girate alcune scene intime sono stati scritti fiumi di inchiostro. Al di là delle polemiche e del film del 1972, Malgioglio e la Schneider condivisero un forte legame affettivo.

Cristiano, in alcune interviste, ha persino dichiarato di essersi innamorato dell’attrice transalpina. “Non l’ho mai detto – svelò a Domenica In a proposito del suo rapporto con Maria – ma probabilmente sarebbe stata la donna della mia vita. Forse è stato un amore platonico. Ogni volta che ci vedevamo io tremavo sempre“. Dagospia, ora, fa trapelare l’indiscrezione che forse, all’epoca, il paroliere e l’interprete si sarebbero sposati, tenendo la questione nascosta alla stampa. Così il portale diretto da Roberto D’Agostino:

“Gira voce che Cristiano Malgioglio si sia sposato anni orsono con una donna. Alcune persone sono sicure che si sia sposato in gran segreto con la compianta Maria Schneider, l’icona di Ultimo Tango a Parigi. Con lei incise anche un disco e ogni sera cenavano insieme Milano”.

Malgioglio e Maria si conobbero grazie a un programma radiofonico di Radio 1, dove il paroliere intervistava i divi come Brigitte Bardot, Anita Ekberg, Liliana Cavani… e Maria, appunto. “Non so perché, ma di me imparò a fidarsi – ha raccontato Cristiano in un’intervista del passato -. ‘Tu mi incuriosisci perché sei identico a me‘, mi disse. Non ho mai capito cosa volesse dire, fatto sta che accettò di farsi intervistare e nacque una bella amicizia. Si confidava con me, trascorrevamo il Capodanno insieme. Pensi che abbiamo addirittura inciso un disco insieme”.

Il cantante, in diverse occasioni, ha anche ricordato che l’amica è ricordata da tutti per la scena ‘del burro’ di Ultimo Tango a Parigi, ma che lei “ha sempre odiato e detestato quel film”. Inoltre a più volte lamentato che in molti si scordarono di lei quando ebbe un periodo non semplice. Lui no, le rimase vicino fino alla morte.

Chi era Maria Schneider

Maria Schneider nacque a Parigi il 27 marzo 1952. Si spense nella capitale francese il 3 febbraio 2011, dopo aver lottato con un tumore ai polmoni. Fu una figlia illegittima dell’attore francese Daniel Gélin e di Marie-Christine Schneider, una tedesca di Romania, proprietaria di una libreria a Parigi.

Gélin, durante il periodo della frequentazione con Marie-Christine Schneider (che al tempo si guadagnava da vivere facendo la modella), era sposato con l’attrice Danièle Delorme. Per questo non riconobbe la paternità di Maria che fu cresciuta e accudita soltanto dalla madre in una piccola città francese non distante dal confine con la Germania.

L’attrice, che è stata lanciata nell’olimpo del cinema con Ultimo Tango a Parigi e che ha girato lungo la sua carriera oltre 40 film, venne a conoscenza dell’identità del padre soltanto nel periodo adolescenziale.