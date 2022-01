Che Tempo Che Fa backstage: Malgioglio fulmina Gassmann (video)

Cristiano Malgioglio non le manda certo a dire. Il cantante originario di Ramacca, in Sicilia, si è reso protagonista di un divertente siparietto nel dietro le quinte di Che Tempo Che Fa, condotto da Fabio Fazio. Il 76enne, che ha incontrato faccia a faccia l’attore Alessandro Gassmann nel backstage della trasmissione domenicale, lo ha subito incalzato facendogli notare qualcosa che non gli è andato a genio.

Cristiano Malgioglio e Alessandro Gassmann sono stati ospiti di Che Tempo Che Fa, una delle trasmissioni di punta di Rai3, nella serata del 30 gennaio 2022. L’attore figlio d’arte, che di recente ha parlato del suo rapporto con la madre 86enne che vive in Messico, ha presentato il suo nuovo libro “Io e i Green Heroes. Perché ho deciso di pensare verde”.

Cristiano Malgioglio e Alessandro Gassmann, il siparietto

I canali social dello show, dopo la fine della puntata, hanno diffuso un video che immortala lo scambio tra il cantante e l’attore figlio d’arte avvenuto dietro le quinte. Le immagini mostrano il 76enne insieme ad altri ospiti dello show, tra cui Orietta Berti, Fabio Rovazzi e Lello Arena. Questi sono stati presto raggiunti da Gassmann. Malgioglio, come dimostra il video, non lo ha salutato nemmeno e ha deciso immediatamente di tirare una frecciatina verso di lui, con tanto di occhiata storta. Ecco le parole con cui il cantautore ha accolto il 56enne, preso evidentemente alla sprovvista, scatenando le risate del gruppo: “Ho fatto un Twitter su di te e non mi hai neanche risposto”.

Gassmann, che probabilmente non ha idea di quale tweet parli “Zia Malgy”, ha provato a chiedergli a quando risale. Il 76enne non lo ha lasciato parlare ed è partito in quinta:

“Io non faccio mai un ‘Twitter’. Io non vedo mai le fiction, non le vedo in generale. Ho visto ‘Un Professore’ e devo dirti che e l’ho trovato così…meraviglioso e mi sono sentito di fare questo tweet e tra l’altro l’ho pure taggato. Ho detto ‘finalmente qualcosa di straordinario, un attore meraviglioso, bello, bravo! Non mi hai ca***o minimamente”.

Ovviamente non si tratta di nulla di serio, visto che lo stesso Malgioglio è scoppiato a ridere nel bel mezzo del discorso. Fatto sta che il siciliano non ha dato la possibilità all’attore di scusarsi o di dire qualcosa a sua discolpa, allontanandolo bruscamente. A quanto pare quindi il 76enne avrebbe gradito una risposta da parte di Gassmann al messaggio in cui si complimentava per il suo lavoro nella fiction Un Professore. La serie, la cui seconda stagione è stata confermata, è andata in onda su Rai1 nel periodo di novembre-dicembre 2021.