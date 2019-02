Malgioglio contro John Vitale, difende Barbara D’Urso: “Frasi terribili”

Malgioglio prende le difese di Barbara D’Urso con un messaggio dopo la seconda puntata dell’Isola dei Famosi

Cristiano Malgioglio, dopo la seconda puntata dell’Isola dei Famosi, ci tiene a prendere le difese di Barbara D’Urso. Il noto cantante italiano anmette di non aver seguito la diretta, ma di essere venuto a conoscenza di quanto accaduto con John Vitale. Alessia Marcuzzi, durante questa seconda serata, si è mostrata particolarmente infastidita dalle ultime notizie che lo riguardano. In questi giorni è stato trovato un post scritto dal naufrago qualche anno fa, nel quale insultava pesantemente Barbara. Uno dei quattro finalisti di Saranno Isolani ha chiesto scusa a tutti per quanto accaduto, ma sembra che questo non sia bastato a calmare le acque. Sono in tanti coloro che hanno scelto poi di informare Malgioglio di questa situazione. Il cantautore scrive così un lungo post su Instagram, condividendo anche una foto che lo ritrae insieme alla conduttrice. Cristiano è molto arrabbiato per la vicenda e ammette che avrebbe scritto questo post per qualunque donna, “anche non appertenente al mondo dello spettacolo”.

Cristiano Malgioglio arrabbiato con John Vitale: “Parole terribili e disgustose”

John Vitale, che al momento si trova al televoto, è finito nel mirino di moltissime persone, che fanno anche parte del mondo dello spettacolo. Tutti sembrano mostrare delusione nei confronti del finalista di Saranno Isolani. Ecco che pure Malgioglio non può fare a meno di dire la sua al riguardo. “Ho letto frasi terribili e disgustose di un concorrente del reality che hanno offeso la mia amica Barbara. Se fossi stato opinionista del programma avrei immediatamente lasciato lo studio”, scrive un Cristiano molto arrabbiato con il naufrago. Il cantautore esprime tutta la sua stima nei confronti della conduttrice: “Barbara piace o non piace è una delle migliori in campo. Una donna che lavora 24 ore su 24, nel suo lavoro è una vera macchina da guerra”.

Malgioglio vicino alle donne: il cantautore difende Barbara e tutte le donne

“Ringrazio Dio di farmi amare qualsiasi essere umano. Amo molto le donne, perche’ siete il valore della nostra vita e l’orgoglio di chi vi ama veramente”, conclude Malgioglio. Il cantautore è abbastanza arrabbiato per quanto accaduto, sopratutto perché Vitale sarebbe riuscito a offendere molto Barbara.