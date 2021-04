Malgioglio chiama in causa Maria De Filippi per Milva: le parole di Cristiano

Cristiano Malgioglio lancia l’appello a Maria De Filippi dopo aver appreso della morte dell’amica e collega Milva. Il paroliere e cantante, nonché personaggio televisivo, raggiunto dall’AdnKronos ha chiamato in causa la moglie di Maurizio Costanzo, augurandosi che nel talent show da lei diretto su Canale Cinque, Amici, possa trovare spazio un omaggio a ‘La Rossa’. L’artista è scomparsa nelle scorse ore all’età di 81 anni, dopo aver combattuto contro una malattia neurologica.

“Sarebbe bello che anche le nuove generazioni conoscessero la grandezza di Milva e faccio un appello a Maria De Filippi. Perché anche ad ‘Amici’ in una delle prossime puntate non cantano un brano di Milva e ne ricordano la storia?”. Così Malgioglio che ha poi aggiunto di trovare assurdo che un’artista come ‘La Rossa’ non sia stata apprezzata in modo dovuto per il suo talento (della stessa opinione di Cristiano anche Pippo Baudo e Iva Zanicchi).

Il paroliere ha ricordato che l’amica venuta a mancare è stata una delle poche artiste italiane ad aver avuto uno straordinario successo all’estero, dove ha collaborato con i più grandi autori, esprimendosi in tante lingue diverse. “Era una cantante popolare ma con una classe imparagonabile”, ha sottolineato Malgioglio che ha inoltre confidato che La Filanda, che è stato il suo brano più venduto, “non lo amava affatto“. Cristiano ha spiegato di comprendere tale questione in quanto quella canzone “non rispecchiava assolutamente quello che Milva ha rappresentato”.

Spazio poi a un curioso aneddoto. Qualche anno fa Malgioglio partecipò ad uno speciale per un programma di Rai Uno in cui veniva narrata la carriera di Milva. Cristiano rimarcò che l’amica cantava in 8 lingue. “Lei mi chiamò, aveva già una voce molto debole: ‘Ricordati che io non canto in 8 lingue ma in 9’. Capite? Cantava in 9 lingue”, ha ricordato il paroliere che si è detto sicuro che oggi hanno pianto ‘La Rossa’ a “ogni latitudine”.

Malgioglio, il post struggente su Instagram per Milva

Cristiano ha ricordato l’amica e collega anche con un post pubblicato su Intagram, in cui ha fatto apparire una foto datata e nostalgica in cui fu immortalato a fianco della stessa Milva. Dolcissime e al contempo struggenti le parole spese ‘La Rossa’.

Milva, il ricordo di Pippo Baudo e Iva Zanicchi

Nelle scorse ore, sia il decano dei conduttori italiani sia l’attuale opinionista dell’Isola dei Famosi hanno speso delle parole per l’amica deceduta. Entrambi si sono trovati d’accordo sul fatto che a Milva non sia stata data la giusta attenzione in Italia. Iva ha anche ricordato con una punta di amarezza che nell’ultimo periodo è persino stata “completamente dimenticata”.