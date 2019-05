Malgioglio attacca di nuovo Francesca De André: “Aiutatemi a capirla”

Cristiano Malgioglio si scaglia di nuovo contro Francesca De André, il post Instagram

Non si fermano le critiche di Cristiano Malgioglio, opinionista al Grande Fratello, contro Francesca De André. Abbiamo visto in diretta tv diversi scontri tra i due che in molte occasioni hanno chiamato in causa anche il nonno della concorrente, il tanto amato Fabrizio De André. Malgioglio però non si ferma qui, e attacca nuovamente la André con un post su Instagram. Nella foto c’è un fotomontaggio in cui la De André ha in mano l’Oscar. Che non ci sia simpatia tra la concorrente e l’opinionista si era già capito ma le polemiche continuano. I due sono stati anche protagonisti di un’accesa lite durante la diretta del Gf, gli animi si erano subito scaldati, e Cristiano ha dato anche della pazza alla De André, facendo riferimento ai tradimenti dell’ex Giorgio. Qualcosa ci dice che tra i due le cose non si sistemeranno per ora, ma potrebbe esserci un colpo di scena? Intanto Malgioglio non solo attacca Francesca, ma difende a spada tratta Serena Rutelli, uscita a sorpresa nell’ultima puntata.

Non aveva sorpreso la lite furiosa tra Malgiolgio e Francesca De André al Gf ma le parole che sono volate hanno lasciato a bocca aperta i telespettatori e il pubblico presente in studio. La polemica di Cristiano non si ferma e sui social attacca nuovamente la De André e prende in causa Serena Rutelli, definita da lui come “educata e perbene“: “Aiutatemi a capire questa donna. Quanto ho amato invece Serena Rutelli. Un vero peccato che sia uscita dal @grandefratellotv …educata perbene, una ragazza con un passato doloroso…che ragazza meravigliosa. @barbarapalombelliofficial Visto che siete in tanti a seguirmi mi dite per favore, della signorina con l’Oscar in mano che mi avete inviato sul mio Instagram qual è il vostro pensiero? Grazie. Kiss“, questo il commento di Malgioglio al fotomontaggio che da quanto si evince gli è stato mandato da alcuni fan.

