Malena: tragica verità sul ritiro, Siffredi: “Mi evita da due anni”

Al secolo Filomena Mastromarino, ma conosciuta da tutti come Malena La Pugliese, la pornostar scoperta e lanciata da Rocco Siffredi ha detto addio ai film a luci rosse. È stata lei a dichiararlo in un’intervista rilasciata a Il Giornale, lasciando tutti increduli. Che cosa si nasconde dietro questa scelta e come ha reagito il suo mentore Rocco? “Credo che il porno sia stato uno sbaglio e sono certa di aver già pagato. Avrei dovuto riflettere di più […]”, ha dichiarato l’attrice con molta onestà. Eppure, Siffredi dice che il suo allontanamento dal mondo hard era attivo già da due anni e tra i motivi ci sarebbe anche suo cugino Gabriele. L’attore e regista ha mostrato tutto il suo dispiacere in merito alla scelta di Malena, ma dice di capirla e di volerle troppo bene per “commentare la cosa”. Tuttavia, qualcosa Rocco ha detto e non è passato inosservato.

Rocco Siffredi sull’addio di Malena: le parole e le motivazioni della pornoattrice

È stata Rocco Siffredi a lanciarla ed è ancora lui a ribadirne la professionalità e il grande impegno. “È stata una grandissima, ci ha messo tutto, ma purtroppo è successo questo“, ha commentato il noto pornodivo. “Forse non è stata fortunata“, ha poi aggiunto, ricordando della volta in cui, ancora prima di diventare la vera Malena, lui insistette parecchio per capire se effettivamente lei fosse sicura di quello che stava per andare a fare. “Per le donne più che la passione serve avere le spalle grandi”, ha commentato Siffredi, lasciandosi poi andare a qualche confidenza in più.

Il mondo del porno sa: a quanto pare l’addio di Malena non è così recente, ma risalirebbe già a due anni fa. Lo conferma lo stesso Rocco, che dichiara che tutti, nell’ambiente, se lo aspettavano: “magari ha creato questa sorta di hype, ma per noi è tutto pienamente normale”, ha affermato. Il discorso appare un po’ nebuloso, ma sembra che dietro l’addio di Malena al mondo del porno ci sia anche altro, e riguarderebbe la sua salute: “Sta talmente male che mi ignora e non risponde più al telefono da due anni… È come se volesse tagliare il cordone ombelicale per sempre con questo mondo qua”, aggiunge Siffredi, confermando il suo dispiacere e il suo desiderio di volerla aiutare senza però sapere come.

Tra i motivi possibili anche la morte del cugino di Rocco Siffredi

Non sono ancora del tutto chiari i motivi dietro l’allontanamento di Malena dal porno, ma Rocco un’idea ce l’ha. Potrebbe (anche) c’entrare la morte del cugino del regista, Gabriele, a cui l’attrice era particolarmente legata. “Era il suo miglior amico e da quel da quel momento è cambiata“, aggiungendo che l’affronto di quella morte le avrebbe fatto perdere la stabilità che fino a quel momento era sempre stata solida. Un atteggiamento insolito per una come lei, sempre al top della forma, sempre pronta a lavorare sodo e sempre contenta quando parlava della sua professione.

Questo è quello che dice e che pensa Rocco, ma come stanno davvero le cose per Malena? L’attrice non è stata proprio così tenera nei confronti del settore, affermando anche di essersi “fatta del male da sola come donna”. Un loop, quello del porno, in cui è entrata dopo essere stata tradita dal fidanzato: “Visto che non posso essere tua sarò degli altri” e così è stato.

I motivi di Malena, dall’esagerazione alla scarsità di umanità

L’atmosfera del porno non le apparteneva più: Malena non si sentiva più come prima, aveva solo voglia di distaccarsi. Le sue parole sul mondo del porno sono dure: “La trasgressione è bella se vista come alternativa. Era diventato tutto un’esagerazione” ha commentato, aggiungendo anche di essersi sentita in colpa per avere illuso tante altre ragazze che un giorno “sarebbero diventate come lei”. C’è stato anche il pericolo, respirato ogni volta che usciva dal set, sola: “Nessuno ti riaccompagna. Una volta uscita dal set nessuno si preoccupa più di te. Non c’era umanità […]”.

La speranza ora per Malena è una: tornare a vivere come Filomena e sentirsi in pace con se stessa, poi col mondo.