Màkari fiction: tutte le anticipazioni della seconda puntata

Doppietta su Rai 1 per la fiction nuova di zecca della rete. La serie tv dal titolo Màkari ci terrà compagnia, salvo variazioni di palinsesto fino a lunedì 29 marzo. Il primo episodio della serie è andato in onda ieri 15 marzo su Rai 1 in prima serata. Stessa cosa avverrà per il secondo appuntamento. Infatti, quest’ultimo verrà trasmesso sullo stesso canale ed alla medesima ora proprio oggi 16 marzo, come già anticipato nella scheda di presentazione della fiction.

La nuova serie tv Màkari targata Palomar in collaborazione con Rai Fiction è tratta, come anche era accaduto per Le indagini di Lolita Lobosco, da alcuni romanzi. Mentre la creatrice del Vicequestore di Bari è stata Gabriella Genisi, stavolta il testimone passa alla penna di Gaetano Savatteri. Gli episodi che andranno in onda fino alla fine del mese saranno interamente ispirati ad essi.

Nella puntata precedente, andata in onda ieri, il simpatico protagonista della fiction, Saverio Lamanna, ha abbandonato la sua vita precedente di giornalista e portavoce del sottosegretario al Ministero dell’Interno per uno stupido errore che gli ha rovinato la carriera. Da Roma torna in Sicilia, a Màkari. E fa di tutto per nascondersi e non farsi trovare.

Presto detto, è accolto al suo arrivo dal suo amico Peppe Piccionello e, tra battute e simpatiche scenette, si ambienta nella sua vecchia “casa vacanze” di famiglia. Saverio si dà da fare anche in amore, infatti non perde tempo nel conoscere più approfonditamente la bella Suleima, per cui nutre un feeling pazzesco. A ciò si aggiungono i primi misteriosi casi che attirano la curiosità del giornalista. Dalla strana morte di un bimbo al dramma di un operaio che ha perso il posto di lavoro e che gli fa riscoprire la sua più grande passione: la scrittura.

Questo il riassunto di dove eravamo rimasti. Ma ora? Che succederà nella prossima puntata?

Màkari, seconda puntata: la trama

Il secondo episodio della serie tv è tratto dall’omonimo racconto di Gaetano Savatteri e si intitola La regola dello svantaggio.

Saverio Lamanna si sta abituando alla sua nuova vita. A Màkari ha ritrovato la sua più grande passione, la scrittura. E poi ha iniziato una felice relazione con Suleima. Infine, il suo amico Piccionello è un vero e proprio pezzo di famiglia, come un fratello. Unica pecca: il conto in banca perennemente in rosso. A questo punto Saverio si ritrova a dover accettare un lavoro come guida per un tour enogastronomico.

Parte dunque con Piccionello alla volta di varie e tipiche località siciliane. Tuttavia si rende subito conto che nella comitiva che sta accompagnando c’è qualcosa di strano. Il gruppo di presunti amici che sono con loro sono pieni di risentimento e rancori terribili, il cui leader è uomo di nome Olmo. Ma purtroppo quest’ultimo morirà e allora inizierà la caccia al colpevole del delitto.