Mahmood invitato al Parlamento Europeo di Strasburgo: “Onorato ed eccitato”

I successi e le soddisfazioni non sembrano arrestarsi per Mahmood. Il giovane vincitore di Sanremo 2019 con il brano Soldi, diventata una vera e propria hit internazionale, dopo il secondo posto nell’ultima edizione dell’Eurovision Song Contest diventa sempre più europeo a riceve un un invito più che speciale. Il cantante sardo-egiziano, infatti, il prossimo 22 ottobre sarà ospite nientepopodimeno che del Parlamento Europeo di Strasburgo in occasione dell’evento Friends Of Music. Ad annunciare la bella notizia su Instagram è lo stesso cantante, che si dice onorato ed eccitato per la prestigiosa opportunità. Un appuntamento davvero importante per Mahmood, attualmente in radio con il nuovo singolo Barrio, che anticiperà l’inizio del tour europeo in partenza il prossimo 23 ottobre.

Friends Of Music, arriva l’invito a Mahmood al Parlamento Europeo di Strasburgo: “Onorato ed eccitato per l’opportunità”

“Sono stato invitato a cantare all’evento Friends of Music al Parlamento europeo il 22 ottobre a Strasburgo. Sono onorato ed eccitato per l’opportunità, grazie! Che l’Europa Good Vibes Tour inizi!”, con queste parole Mahmood, all’anagrafe Alessandro Mahmoud, ha annunciato su Instagram il prestigioso invito ricevuto dal Parlamento Europeo. L’ennesimo riconoscimento, nonché grande soddisfazione, per il cantautore milanese che sta macinando un record dopo l’altro. Inutile dire che il post ha fatto incetta di like, superando in poche ore i 100mila “mi piace” e ricevendo il plauso di colleghi come Virgino Nerò, ex protagonista di Amici di Maria De Filippi.

Mahmood, continuano le grandi soddisfazioni: quattro date del tour europeo già sold out

Dopo le vacanze con la collega Elodie, Il giorno dopo della futura partecipazione al Parlamento Europeo per il Friends Of Music Mahmood partirà con un tour europeo che gli sta regalando tante soddisfazioni ancor prima di cominciare. Le date di Londra, Zurigo, Parigi e Berlino sono infatti già sold out.