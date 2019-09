Mahmood in vacanza con Elodie: il cantante si fa male dopo un tuffo

Mahmood con il cerotto in testa: cosa è successo al cantante

Piccolo imprevisto per Mahmood, il vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. L’italo-egiziano, in vacanza in Sardegna con l’amica e collega Elodie Di Patrizi, si è fatto male al largo di Porto Cervo. L’interprete di Soldi, incurante degli scogli a sfioro, non si è accorto di una famiglia di ricci di mare e con la testa ha strisciato contro uno di loro. Come rivela il settimanale Chi – con tanto di reportage della vicenda – Alessandro è stato graffiato da una spina in testa. Il 26enne è prontamente tornato sulla barca, dove è stato medicato da Elodie e da un’altra amica presente. Per fortuna l’artista ha perso solo qualche goccia di sangue e dopo una bella disinfettata tutto è tornato alla normalità. I tre amici hanno tirato un sospiro di sollievo e hanno continuato a godersi la loro giornata di relax. Grande assente Marracash, il rapper neo fidanzato di Elodie nonché suo partner nell’hit dell’estate: Margarita.

Elodie Di Patrizi e Mahmood sono amici da tempo

Il successo non ha cambiato la vita di Alessandro Mahmoud, che continua a frequentare gli amici di sempre. Tra questi proprio Elodie Di Patrizi, diventata famosa nel 2015 grazie ad Amici di Maria De Filippi. L’italo-francese e il collega si conoscono da tempo e hanno un legame di stima e affetto sincero. Elodie e Mahmood si supportano a vicenda e chissà che un giorno non arrivi una bella collaborazione musicale insieme…

Mahmood: il nuovo singolo, Barrio, è già un successo

Finite le vacanze in Sardegna, Mahmood ha lanciato il suo nuovo singolo: Barrio. Il pezzo ha già ricevuto delle critiche più che positive, tra cui quelle di Tiziano Ferro che ha definito la canzone “una vera e propria bomba”.