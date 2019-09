Amici 2019 anticipazioni concorrenti, ex allievo preannuncia una decisione?

Concorrenti Amici 2019, le ultime news sui partecipanti

Non sappiamo ancora molto sui concorrenti di Amici 2019 e difficilmente ne sapremo di più prima della fine di Amici Celebrities e comunque prima del debutto di Amici Casting; è sicuro tuttavia che Maria De Filippi prima dell’inizio del Serale della scorsa edizione ha dato la possibilità a Federico Milan, Federica Marinari e Miguel Chavez di ripresentarsi. Quest’anno dovremmo vederli tutti e tre alle prese con dei nuovi casting e molto probabilmente in caso di ammissione non sarà facile per loro affrontare il giudizio della Commissione (ricordiamo che Alessandra Celentano ad esempio ha ostacolato parecchio Andreas Muller quando si ripresentò dopo l’ormai notissimo infortunio).

Amici 2019 anticipazioni, Miguel Chavez fa intendere che si presenterà come aspirante ballerino

Almeno per il momento comunque nessuno dei tre ha dato anticipazioni sulla propria partecipazione come concorrente a d Amici 2019; ecco perché le parole di Miguel pubblicate qualche ora fa su Instagram ci fanno pensare che il ragazzo abbia voluto dare un indizio ai suoi fan. “Ciao – così esordisce il concorrente di Amici su Instagram –, faccio questo post per […] ringraziare tutte le persone che mi hanno seguito e mi stanno seguendo sin dall’inizio perché per me è importante […] Voi siete uno dei motivi per cui io voglio dare tutto me stesso per poter raggiungere i miei obbiettivi perché desidero poter essere un’ispirazione per tanti ragazzi e ragazze che hanno dei sogni […] ma […] qualcosa […] li ferma […] può essere la paura, le insicurezze o altro”. Miguel non menziona espressamente il programma; è ovvio però che dare tutto sé stesso per tagliare certi traguardi non può prescindere dalla partecipazione ad Amici che tutti si aspettano e in cui tutti sperano.

News Amici, il cast del programma ancora avvolto dal mistero

“Ci tengo a ricordare – ha poi concluso Miguel – che noi siamo il timone di noi stessi perché siamo noi a decidere dove andare e cosa fare noi. Noi siamo quello che vogliamo”. Un buon modo per ripartire alla grande proprio da Amici che quest’anno tra l’altro è ancora avvolto dal mistero per via di Amici Celebrities; non sappiamo ancora ad esempio se ci sarà Timor Steffens in commissione, e questo sì che potrebbe influenzare il percorso di Miguel. Ad ogni modo non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo.