Mahmood secondo all’Eurovision: Laura Pausini dice la sua

Eurovision 2019: Laura Pausini commenta il secondo posto di Mahmood

L’Italia ieri sera all’Eurovision Song Contest 2019 è riuscita a portare a casa un risultato degno di nota grazie a Mahmood. Il cantante vincitore del Festival di Sanremo 2019 si è classificato secondo, conquistando un posto nel podio dei brani preferiti dalla giuria. Mahmood, come molti sanno già, al contest ha partecipato portando il brano Soldi e la sua performance, anche se eseguita in lingua italiana, ha messo d’accordo pubblico e critica ieri. Il traguardo raggiunto dall’artista in questa ultima sfida rappresenta un grande riconoscimento internazionale per lui, tanto che, per l’occasione, sull’esibizione di Mahmood anche Laura Pausini ha voluto dire la sua.

Mahmood conquista il secondo posto all’Eurovision 2019: i complimenti di Laura Pausini

Laura Pausini, che conosce bene il mercato musicale internazionale, ha voluto ieri sera complimentarsi personalmente con Mahmood. La cantante, usando i suoi spazi social, ha dedicato speciali parole al vincitore di Sanremo 2019. “Complimenti Mahmood. Arrivare secondo con un brano cantato in italiano oggi è veramente un traguardo gigante. Continua così, questo è solo l’inizio”, ha scritto la Pausini su Instagram stories. Laura, dunque, ha voluto esprimere pubblicamente il suo apprezzamento, sottolineando quanto importante sia stato il lavoro fatto da Mahmood all’Eurovision e ribadendo la sua stima nei confronti di quest’ultimo.

Eurovision Song Contest 2019: vince Duncan Laurence

A conquistare la vittoria ieri sera all’Eurovision Song Contest è stato Duncan Laurence, in gara come rappresentante dei Paesi Bassi. Nel 2020, dunque, l’ESC verrà organizzato dall’Olanda e si terrà ad Amsterdam. Sulla vittoria di Duncan Laurence erano pronti a scommettere in molti. Il cantante, infatti, è partito tra i favoriti. A sorprendere più di tutti, però, è stato Mahmood. Lui è stato l’unico artista in gara a non tradurre il testo del suo brano e, oltre a conquistare il secondo posto, ha anche ricevuto il premio come miglior testo.