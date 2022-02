Mahmood e Blanco inarrestabili: il record assoluto, virali le loro chicche

Mahmood e Blanco hanno letteralmente conquistato il Festival di Sanremo 2022 con Brividi. La canzone è già nelle orecchie degli italiani ed è impossibile eliminarla dalla mente. Nella prima serata hanno conquistato il primo posto della classifica parziale. Ma quando è arrivato il momento di conoscere la classifica generale, ecco che Elisa con O forse sei tu li ha spodestati conquistando lei la vetta. Ancora è tutto da decidere e c’è già chi vede il duo conquistare la vittoria finale della kermesse musicale, come se non ci fosse storia.

La coppia ora sta decisamente dominando le classifiche musicali e registrano un risultato straordinario! Ebbene, a poche ore dalla pubblicazione della canzone Brividi, Mahmood e Blanco segnano il record per il brano più ascoltato in un solo giorno su Spotify in Italia! Scendendo nel dettaglio, la coppia ha registrato ben 3.384.192 di stream in sole 24 ore. Roba da non credere, nessuno mai come loro. Si tratta comunque di un risultato che non genererà di certo scetticismo! La popolarità che hanno raggiunto da quando sono saliti sull’ambito palco dell’Ariston è evidente a tutti.

Ma questo non è l’unico successo che stanno festeggiando Mahmood e Blanco con Sanremo. Non c’è solo un record italiano: sono appena entrati nella Top 50 Globale di Spotify. Precisamente la loro canzone si trova al quinto posto tra le canzoni più ascoltate in tutto il mondo in un giorno. Finora, i Maneskin erano stati gli unici tra gli artisti italiani a essere entrati in una top 10 mondiale sulla piattaforma.

Indubbiamente per loro questa è una grandissima opportunità per ottenere un’importante esposizione internazionale. D’altronde la coppia potrebbe finire per prendere parte all’Eurovision Song Contest a Torino per rappresentare l’Italia. E mentre sulle piattaforme musicali sono perfettamente piazzati, oltre le aspettative, anche sui social network sono dei protagonisti della scena.

I loro video sono ormai virali. Le pagine Instagram condividono le loro chicche, condivise da milioni di utenti. In particolare, le loro interviste stanno decisamente conquistando il pubblico. Mahmood che va su tutte le furie quando una giornalista sbaglia il suo nome è un esempio. Viene chiamato “Mammut” e la sua risposta è epica: “Mammut ‘a mammt, ‘a mammt!”.

E non finisce qui. I favoriti al podio insieme a Elisa della 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022 sono dei grandi amici. Nonostante ciò, su Rai Radio 2, dopo essersi esibiti durante la prima serata, Blanco ha svelato di aver avuto un battibecco con Mahmood. “Posso dirlo io e lui abbiamo litigato”, ha raccontato il cantautore 18enne.

La discussione sarebbe avvenuta per via del video musicale di Brividi. Oltre ciò, il giovanissimo artista ha parlato di baci: “Prima di salire sul palco ci diamo un bacino tipo quello della buona notte”. Mahmood e Blanco provano un bene reciproco e questo permette loro di condividere sul palco una grande complicità. E anche il primo ha poi confermato il battibecco sul video musicale.

“Ragazzi eravamo ad Amsterdam con 5 gradi e questo si voleva buttare in oceano. Io gli ho detto ‘dobbiamo andare a Sanremo non ti buttare in acqua adesso. Se devo tenerlo a bada? No è un 50%, ci teniamo a bada a vicenda”

Su Radio Kiss Kiss, la coppia lascia al pubblico un’altra delle loro chicche. Viene chiesto a entrambi “chi è più spazzo”. Il primo a rispondere è Blanco, che fa subito il nome del collega. Quest’ultimo non è d’accordo e commenta: “Ma non è vero, zio ma stai pazzo in c..o stai”.