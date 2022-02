Damiano dei Maneskin spiega perché ha pianto a Sanremo 2022

I Maneskin sono stati i protagonisti assoluti della prima serata del Festival di Sanremo 2022. Damiano, Ethan, Thomas e Victoria sono stati i primi super ospiti musicali che hanno infiammato il teatro Ariston quest’anno, fortemente voluti da Amadeus. La band romana vincitrice di Sanremo 2021 ha regalato inizialmente al pubblico una performance della canzone “Zitti e Buoni”. Poi i quattro hanno salutato il palco che li ha consacrati con una delle loro canzoni più intime, “Coraline”. Una volta terminata l’esecuzione del brano il frontman del gruppo, Damiano David, è letteralmente scoppiato a piangere. Perché? A fare chiarezza è stato lo stesso 23enne.

In seguito all’esibizione dei Maneskin alla prima serata di Sanremo 2022, acclamata da pubblico e critica, ci si è subito chiesti: cosa c’è dietro le copiose lacrime di Damiano? Il cantante si è commosso a causa del testo molto profondo della canzone? O forse l’emozione di tornare a Sanremo lo ha sopraffatto? In molti hanno ipotizzato che la sua reazione emotiva fosse dovuta a dei problemi che il 23enne romano starebbe affrontando nella vita privata. Qualche settimana fa, effettivamente, il portale Dagospia ha messo in giro la voce che Damiano fosse in crisi con la sua fidanzata, Giorgia Soleri. Nel pomeriggio di oggi, 2 febbraio 2022, David si è sfogato su una storia Instagram.

Il frontman dei Maneskin ha ringraziato innanzitutto i fan per aver “compreso il peso di questa canzone”. Il sentimento di gratitudine si è esteso poi ai suoi compagni di avventura, al suo migliore amico e manager Fabrizio Ferraguzzo e ad Amadeus. Infine, dulcis in fundo, la dedica alla fidanzata: “E grazie a te Giorgia che me l’hai fatta scrivere e vivere.”

A quanto pare la modella e influencer è stata la musa che ha ispirato le dolci parole di “Coraline” e che ha provocato le lacrime di Damiano David. Le parole del 23enne sono subito state riprese dalla 26enne, che ha scritto, sempre su Instagram: “Il significato del bene. Che magia!”.

Questo scambio sembra spazzare via ogni dubbio sulla relazione tra i due, legati ormai da quasi 5 anni. O, magari, è il segnale del superamento di una crisi passeggera che li ha travolti rendendoli molto emotivi. Fatto sta che la Soleri, come ha documentato lei stessa su Instagram, era presente all’Ariston a supporto di David. Rottura scongiurata?