Magnini e Palmas finalmente sposi: gaffe del padre di Manuel Bortuzzo

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati. Le nozze in chiesa tra l’ex Velina e il nuotatore si sono celebrate oggi, 14 maggio 2022. Tra gli invitati al grande evento tanto atteso, come dimostrano le sue storie Instagram, c’è anche Franco Bortuzzo, padre dell’ex gieffino Manuel. Il signor Franco si è reso protagonista di una gaffe che non è passata inosservata.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno finalmente detto sì! La coppia è finalmente convolata a nozze in chiesa, al Lago di Como, ad un anno di distanza dal loro matrimonio in comune, che ha avuto luogo precisamente il 12 maggio 2021. A divulgare le prime immagini e i primi video della cerimonia è stato, stranamente, il padre del nuotatore Manuel Bortuzzo, che figura tra gli invitati.

Franco Bortuzzo ha soddisfatto la curiosità dei fan della coppia formata dai due genitori della piccola Mia con immagini condivise nel tardo pomeriggio di oggi tra le storie del suo profilo Instagram. Dove sta la gaffe? A notare la faccenda è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza. Quest’ultimo ha infatti riflettuto sul fatto che l’esclusiva del matrimonio tra i due 40enni è del settimanale Chi. Ciò significa che il padre dell’ex di Lulù Selassiè non dovrebbe diffondere immagini dettagliate dell’evento prima della pubblicazione del servizio fotografico ufficiale sul magazine.

La cosa più grave è il fatto che Bortuzzo non si è limitato a postare uno scatto rubato, anzi. Nelle sue storie è possibile vedere gli invitati, gli abiti dei due sposi, l’allestimento floreale della chiesa. Il padre di Manuel ha addirittura condiviso il video di alcuni tra i momenti più salienti della cerimonia, come lo scambio delle promesse tra Giorgia e Filippo.

Anche Elena Barolo, ex Velina, amica storica e testimone della Palmas ha pubblicato un video del matrimonio. Con la differenza, però, che quest’ultimo ritrae gli sposi una volta usciti dalla chiesa.

Molto probabilmente quella del signor Franco è una svista in buona fede. Bortuzzo, magari, preso dalla gioia del momento non avrà pensato alle conseguenze delle sue azioni. D’altronde tra Manuel e Magnini c’è un profondo rapporto di stima. Il 23enne, che ha ricevuto a sorpresa, in giardino, la visita del collega mentre era rinchiuso nella Casa del GF Vip, ha rivelato che il 40enne è stato uno dei suoi idoli da bambino. Resta da vedere se questi video incriminati saranno prontamente cancellati o se la gaffe non avrà particolare risonanza.