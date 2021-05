Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati in gran segreto

Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono ufficialmente marito e moglie. La coppia ha annunciato sui rispettivi profili Instagram di essere convolata a nozze mercoledì 12 maggio. Un matrimonio in gran segreto dopo il rinvio dello scorso anno, quando Magnini e la Palmas non sono riusciti a convolare a nozze per via dell’emergenza Coronavirus. Stanchi di aspettare i due hanno deciso di optare per una cerimonia in Comune, a Milano.

Sui social network Filippo Magnini e Giorgia Palmas hanno spiegato che al loro matrimonio civile erano presenti solo pochi intimi. I testimoni, i famigliari stretti e ovviamente le mascherine, visto che il Covid non è stato ancora sconfitto del tutto.

Lo sportivo e la soubrette sarda hanno chiarito che appena sarà possibile si sposeranno anche in Chiesa, davanti a Dio, e alla presenza di più persone. Al momento, però, i due avevano l’urgenza di diventare al più presto marito e moglie considerata anche la nascita della figlia Mia, avvenuta lo scorso settembre.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas hanno fatto sapere:

“Ora siamo felici, di una felicità nuova, sincera, siamo marito e moglie e davvero, non vedevamo l’ora”

Tanti gli auguri da parte di personaggi Vip. Tra questi quelli di: Filippo Bisciglia, Alessandro Martorana, Patrizia Pellegrino, Costanza Caracciolo, Beatrice Valli, Melissa Satta. Sia per Filippo Magnini sia per Giorgia Palmas si tratta del primo matrimonio.

Per l’occasione Filippo Magnini ha optato per un completo scuro con cravatta mentre Giorgia Palmas ha sfoggiato un tailleur pantalone bianco. Fiori tra i capelli, raccolti in una morbida coda.

L’ex Velina di Striscia la notizia ha amato per tanti anni l’ex calciatore Davide Bombardini, dal quale ha avuto la primogenita Sofia che oggi ha dodici anni. La bambina ha subito legato con Filippo Magnini.

La storia d’amore tra Giorgia Palmas e Filippo Magninin

Giorga Palmas e Filippo Magnini stanno insieme dal 2018. A farli conoscere degli amici in comune. La soubrette è stata conquistata dal tiramisù di Magnini. Prima di questo incontro la Palmas è stata legata per cinque anni al biker e inviato di Striscia la notizia Vittorio Brumotti mentre Magnini ha amato la nuotatrice Federica Pellegrini.