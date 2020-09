Giorgia Palmas ha partorito, Magnini papà: nata prima figlia della coppia

Giorgia Palmas ha partorito: è nata Mia, la prima figlia di Filippo Magnini. Per la coppia è un giorno magico, la loro primogenita è venuta al mondo proprio oggi, venerdì 25 settembre, sotto il segno della Bilancia. Sono stati lunghi mesi che li hanno condotti a una gioia enorme, ma la nascita della figlia di Palmas e Magnini è solo uno dei tanti giorni di questo 2020 che ricorderanno per sempre. Di sicuro ricorderanno il giorno in cui hanno scoperto che sarebbero diventati genitori. Oppure ricorderanno il giorno del loro matrimonio, che sarà a dicembre, ma ricorderanno anche quel giorno di fine marzo in cui si sarebbero dovuti sposare e invece sono stati costretti a rimandare. Il Covid ha impedito loro di unirsi in matrimonio in primavera, ma non li fermerà a dicembre così come non rovinerà i loro giorni speciali di questo anno. E nel giorno delle nozze con loro ci sarà anche Mia, la prima figlia.

Nata la figlia di Giorgia Palmas e Filippo Magnini, i messaggi dei neo genitori

L’annuncio della nascita di Mia è arrivato su Instagram in tardo pomeriggio, verso le sette. Sia Giorgia sia Filippo hanno pubblicato una foto della figlia insieme a un dolcissimo messaggio. La Palmas, che è già mamma di Sofia, ha annunciato che oggi è un giorno meraviglioso per la loro famiglia. Ha ricordato l’avventura di questi nove mesi in cui ha portato in grembo la piccola Mia, imparando a conoscerla e a riconoscere tutti i suoi movimenti. “Mai avremmo potuto immaginare il momento in cui i nostri occhi avrebbero incrociato i tuoi”, ha scritto ancora. Un’emozione indescrivibile per l’ex velina, che ha finalmente potuto stringere tra le braccia la sua secondogenita. Ha aggiunto anche una piccola curiosità, il peso della piccola: “3,670 kg di amore puro”.

Giorgia Palmas e Magnini genitori: è nata Mia, la loro prima figlia

Per Magnini invece è la prima figlia. Anche lui ha scritto una bellissima e tenerissima dedica alla piccola Mia, ma pare abbia dovuto aspettare un po’ prima di scrivere. Il tempo necessario per smaltire l’adrenalina e la fortissima emozione dei primi momenti. “Ti amo piccola mia”, ha scritto tra le altre parole. Ha dedicato anche delle belle parole a Giorgia Palmas, che gli ha regalato la gioia più grande della sua vita. E ancora: “La nostra famiglia splende sempre di più”. Adesso vivranno i loro primi mesi da genitori in attesa di diventare marito e moglie e coronare il loro sogno d’amore.