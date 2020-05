Giorgia Palmas incinta di Magnini: come ha reagito la figlia Sofia

Giorgia Palmas incinta di Filippo Magnini a Verissimo: l’ex Velina ha già una figlia di nome Sofia

Dopo l’annuncio della gravidanza su Instagram, Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno inviato un video messaggio a Silvia Toffanin a Verissimo. Un video dove la coppia non ha nascosto tutta la propria felicità ed emozione per il figlio in arrivo. La soubrette sarda e l’ex nuotatore hanno preferito non fornire dettagli sulla dolce attesa ma date le dimensioni del pancione è probabile che il parto sia previsto entro la fine dell’estate. Non è chiaro se sarà un maschio o una femmina ma Giorgia e Filippo sono in trepidante attesa. Nella clip i diretti interessati hanno anche spiegato come ha reagito Sofia, la figlia che la Palmas ha avuto dall’ex Davide Bombardini, alla notizia della famiglia che si allarga.

Filippo Magnini ha un ottimo rapporto con Sofia, la figlia di Giorgia Palmas

“Siamo molto felici, emozionati, è un momento indescrivibile”, ha confidato Giorgia Palmas a Verissimo. Per l’ex Velina di Striscia la notizia la seconda gravidanza è arrivata all’età di 38 anni. “Sono senza parole. Io che di solito parlo tanto”, ha ammesso Filippo Magnini, che da tempo sognava di poter diventare padre. “Non potevamo chiedere di meglio in questo momento particolare”, ha aggiunto lo sportivo. “Sofia è felicissima. Sta vivendo un momento meraviglioso anche lei. Siamo al settimo cielo, il nostro sogno si realizza”, ha poi detto la Palmas. Dunque la bambina, che oggi ha 12 anni, ha preso più che bene l’ultima novità famigliare e non vede l’ora di poter abbracciare il fratellino o la sorellina. Sofia è molto legata a Magnini, che ha saputo instaurare un legame con la piccola senza mai sostituirsi alla figura paterna.

La storia d’amore tra Filippo Magnini e Giorgia Palmas

Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono una coppia da due anni. A farli incontrare Elena Barolo (che sarà anche testimone di nozze della sposa) e Alessandro Martorana. Nel passato di entrambi due relazioni importanti: lei con il biker Vittorio Brumotti, lui con la collega Federica Pellegrini. Magnini e la Palmas dovevano sposarsi lo scorso marzo ma il matrimonio è saltato a causa dell’emergenza Coronavirus.