Giorgia Palmas, Elena Barolo testimone di nozze: “Un’altra pagina insieme”

Giorgia Palmas e Filippo Magnini, le ultime news sul matrimonio in arrivo: la sposa ha scelto la testimone di nozze

Giorgia Palmas ha scelto la sua testimone di nozze, e la conosciamo benissimo! Accanto a lei quel giorno ci sarà infatti Elena Barolo, sua compagna d’avventura da quasi vent’anni. Le due sono state Veline a Striscia la notizia insieme e non si sono più separate da quel periodo. Sono forse una delle poche coppie di Veline che resiste nel tempo, dopo essersi conosciute nel 2002. A settembre di quell’anno hanno iniziato a portare in scena gli stacchetti sul bancone di Striscia e l’avventura di è conclusa a giugno del 2004. Il legame che si è creato tra loro è tanto forte da essere riuscito a resistere nel tempo ed è tanto profondo da avere ruoli importanti nella vita dell’altra. Poco fa è arrivato su Instagram un nuovo aggiornamento sul matrimonio di Giorgia Palmas e Filippo Magnini.

Giorgia Palmas ha scelto Elena Barolo come testimone di nozze: il dolce annuncio su Instagram

La sposa infatti ha scelto la sua testimone di nozze ed è felicissima di avere Elena Barolo al suo fianco quel giorno. Giorgia ha postato su Instagram una foto insieme all’amica per comunicare ai fan la notizia, insieme a un dolce annuncio. Queste le parole dell’ex Velina: “Ci conosciamo da tanti anni Elenina mia, quasi 20, e siamo davvero cresciute insieme… Sono fortunata ad aver incontrato nella mia vita la tua delicatezza e la tua bontà d’animo. Tra pochi mesi scriveremo un’altra pagina della nostra vita in cui saremo insieme, al mio fianco in una giornata indimenticabile, cara la mia testimone di nozze”. Anche Elena ha postato la stessa foto, scrivendo: “Quando una bionda e una mora (tanto amiche e tanto diverse ma tanto uguali) si incontrano per pianificare, cominciate a tremare”.

Il matrimonio di Giorgia Palmas e Filippo Magnini sarà a marzo

Giorgia Palmas e Elena Barolo saranno l’una accanto all’altra anche in un giorno tanto importante dopo aver passato giornate intere già tanti anni fa. Questa non è altro che l’ennesima conferma di un’amicizia che dura nel tempo. Il matrimonio verrà celebrato nel mese di marzo, Giorgia e Filippo ne hanno parlato a Verissimo parlando anche della proposta di matrimonio molto speciale.