Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sposano a fine marzo

Giorgia Palmas e Filippo Magnini a Verissimo per parlare del matrimonio

Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono tornati a Verissimo dopo la proposta di matrimonio che l’ex Velina di Striscia la notizia ha ricevuto dall’ex nuotatore durante le festività natalizie. Nonostante sia passato poco tempo da quel romantico gesto i due hanno già scelto la data delle nozze, che è più vicina che mai. La Palmas e Magnini diventeranno marito e moglie a fine marzo, come annunciato a Verissimo nella puntata in onda su Canale 5 sabato 11 gennaio. La coppia per il momento ha preferito non svelare la data esatta ma mancano praticamente poco più che due mesi al grande giorno.

Le dichiarazioni di Giorgia Palmas e Filippo Magnini sul matrimonio

“A fine marzo ci sposiamo. Non vediamo l’ora che arrivi quel giorno”, hanno detto Giorgia Palmas e Filippo Magnini a Verissimo. “Eravamo seduti sul divano in pigiama a guardare la televisione quando a un certo punto ha radunano me, mia figlia e i miei genitori fuori. Mi ha bendata e ci ha portato con la macchina nella nostra futura casa. Quando ho aperto gli occhi e ho capito di essere lì non riuscivo a realizzare. Credevo che fosse già il mio regalo di Natale. Ero felice e commossa!”, ha raccontato la showgirl a proposito della proposta di matrimonio.

Primo matrimonio per Giorgia Palmas e Filippo Magnini

Nonostante il passato amoroso ingombrante, sia per Giorgia sia per Filippo si tratta del primo matrimonio. La Palmas non mai convolata a nozze, neppure con Davide Bombardini, l’ex calciatore dal quale ha avuto la piccola Sofia, che oggi ha instaurato un ottimo rapporto con il futuro marito della madre. “Filippo è entrato in punta di piedi nella nostra vita, ma è diventato subito imprescindibile”, ha assicurato il volto di Milan Channel.