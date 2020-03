Giorgia Palmas e Magnini, oggi giorno nozze saltate: “Rimarrà nel cuore”

Giorgia Palmas e Magnini si sarebbero sposati oggi: matrimonio rimandato per il Coronavirus

Oggi sarebbe stato il giorno del matrimonio di Giorgia Palmas e Filippo Magnini. La coppia ha rimandato le nozze ancor prima che arrivasse il primo decreto di Giuseppe Conte, lo hanno raccontato pochi giorni fa in diretta su Instagram. Hanno scelto una nuova data del matrimonio, ma oggi l’ex velina sta vivendo lo stesso delle forti emozioni immaginando tutto ciò che avrebbe fatto in queste ore se non fosse esplosa l’emergenza sanitaria. E così non ha potuto fare altro che abbandonarsi a queste emozioni e provare a scriverle su Instagram per condividerle con i fan. Giorgia Palmas ha postato un bellissimo messaggio per il suo futuro marito Filippo Magnini.

Matrimonio Magnini e Palmas, Giorgia su Instagram: “Sarebbe dovuto essere oggi”

Il primo pensiero è corso di sicuro a questo giorno che rimarrà comunque speciale. Così inizia infatti il post di Giorgia: “La data del nostro matrimonio, sarebbe dovuto essere oggi ed è una splendida giornata di sole, proprio come speravamo”. Al suo fianco ci sarebbe stata l’amica Elena Barolo, scelta come testimone di nozze. Ha quindi immaginato cosa starebbe succedendo in questo momento: “In questo esatto momento credo che sarei stata in preda all’emozione, contando le ore che mi separavano dal diventare tua moglie. Ma sono comunque qui con te, ti guardo e mi sento tanto fortunata ad averti trovato…”. Durante l’emergenza Coronavirus, la coppia è stata anche ospite ad Amici e Magnini ha regalato forti emozioni.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini presto sposi: “Matrimonio tra qualche mese”

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sposeranno e hanno scelto un’altra data del matrimonio, che però non hanno ancora reso nota. Questo giorno però non verrà cancellato: “Il matrimonio sarà tra qualche mese e sarà ancora più bello e soprattutto stiamo bene, noi e le nostre famiglie e io mi sento comunque già tua moglie. Ti amo amore mio, questa data rimarrà comunque nei nostri cuori e quella nuova scelta sarà ancora più speciale”.