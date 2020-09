Giorgia Palmas e Filippo Magnini presto genitori (l’ex velina è al nono mese di gravidanza), ma anche presto sposi. Lo ha rivelato la stessa Giorgia nella prima puntata della nuova stagione di Verissimo, tornato in onda senza pubblico in studio nel rispetto delle norme anti-covid. A Silvia Toffanin la sarda ha dichiarato di avere al fianco un compagno molto attento e con cui ha trovato un grande equilibrio emotivo e sentimentale. Il figlio in arrivo e le nozze entro fine anno sono quindi dei passi naturali, scaturiti da una relazione solida e sana. Ricordiamo che la cerimonia nuziale, prima dello scoppio della pandemia, era prevista per la fine di marzo presso la Villa Reale di Monza. Il lockdown e l’aggravarsi della situazione relativa al coronavirus hanno fatto optare alla coppia per un rinvio dell’evento.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sposano a dicembre 2020

“Il matrimonio ci sarà a dicembre spero che tu ci sia e ci sia tutto Verissimo”, ha dichiarato alla conclusione dell’intervista Giorgia. Invito prontamente accettato dalla padrona di casa. “Noi ci saremo e lo racconteremo”, la risposta sorridente di Silvia Toffanin. Durante l’intervista la Palmas ha avuto parole al miele per il futuro marito e per la madre, considerata un esempio di vita in tutto e per tutto. Inoltre ha ribadito che Filippo ha vissuto la dolce attesa con lei in modo assai caloroso, non facendole mai mancare sostegno. Spazio anche al coronavirus: Giorgia non ha alcun rimpianto per il matrimonio saltato a marzo, spiegando che la situazione Covid-19 e il dramma correlato ad essa ha fatto passare in secondo piano ogni scelta strettamente personale.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas, dolce attesa

Filippo e Giorgia attendono una figlia. Dunque a breve appenderanno, circa due settimane, un bel fiocco rosa sul portone di casa. Il parto sarà effettuato a Milano. Si ricorda che l’ex velina di Striscia la Notizia non è alla prima dolce attesa, essendo già madre di Sofia (12 anni). Il frutto d’amore è nato dalla relazione vissuta in passato con l’ex calciatore professionista Davide Bombardini. Per Magnini invece si tratta della prima figlia. Il nuotatore si è detto felicissimo di diventare padre, spiegando che per lui è un sogno che si realizza.