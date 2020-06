Giorgia Palmas incinta di una bambina: Magnini mostra l’ecografia

Fiocco rosa per Giorgia Palmas e Filippo Magnini. L’ex nuotatore ha annunciato su Instagram di aspettare una figlia femmina dall’ex Velina di Striscia la notizia, oggi soubrette a 365 gradi e volto di Milan Channel. Lo sportivo ha condiviso con i suoi follower una foto dell’ecografia della nascitura (che trovate più in basso), non nascondendo gioia ed emozione. Per Magnini si tratta della prima figlia mentre la Palmas è giù mamma di Sofia, avuta 12 anni fa dalla relazione ormai finita con l’ex calciatore Davide Bombardini. La bambina è al settimo cielo per l’arrivo della sorellina: da tempo Sofia desiderava avere una compagna di giochi e ora finalmente il sogno è diventato realtà. Il parto è previsto per l’autunno mentre nei primi mesi del 2021 arriverà il matrimonio che purtroppo è stato rimandato a causa dell’emergenza Coronavirus.

Filippo Magnini ha un ottimo rapporto con Sofia, la figlia di Giorgia Palmas

“Siamo molto felici, emozionati, è un momento indescrivibile”, ha confidato Giorgia Palmas a Verissimo quando ha dato l’annuncio della dolce attesa con un video messaggio. Per la modella la seconda gravidanza è arrivata all’età di 38 anni. “Sono senza parole. Io che di solito parlo tanto”, ha ammesso Filippo Magnini, che da tempo sognava di poter diventare padre. “Non potevamo chiedere di meglio in questo momento particolare”, ha aggiunto il 38enne. “Sofia è felicissima. Sta vivendo un momento meraviglioso anche lei”, ha poi detto la Palmas. Sofia è molto legata a Magnini, che ha saputo instaurare un rapporto con la piccola senza mai sostituirsi alla figura paterna. Filippo e Giorgia dovevano sposarsi lo scorso marzo ma a causa della pandemia il grande giorno è stato rimandato al 2021. I promessi sposi hanno già fissato la nuova data ma hanno deciso di non rivelarla per una questione di scaramanzia.

La storia d’amore tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini

Giorga Palmas e Filippo Magnini sono felicemente fidanzati dal 2018. A farli conoscere degli amici in comune. La soubrette è stata conquistata dal tiramisù di Magnini. Quest’ultimo, dal canto suo, ha instaurato subito un legame speciale con Sofia, la figlia di Giorgia. All’imminente matrimonio della coppia tanti personaggi Vip, a partire da Elena Barolo, l’ex Velina bionda di Striscia la notizia che sarà la testimone della sposa. Prima di incontrare Magnini Giorgia ha amato per cinque anni il biker Vittorio Brumotti. Filippo invece ha vissuto una storia tira e molla con la collega Federica Pellegrini.