Giorgia Palmas e Filippo Magnini: c’è la nuova data di matrimonio

Quando si sposano Giorgia Palmas e Filippo Magnini: nuova data dopo il matrimonio rinviato

Questo matrimonio s’ha da fare! Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno fissato la nuova data delle loro nozze. Nozze che erano state organizzate per lo scorso 28 marzo ma poi l’emergenza Coronavirus ha stravolto tutti i piani. Come tante altre coppie pure l’ex Velina di Striscia la notizia e l’ex nuotatore sono stati costretti a rimandare il loro sogno d’amore. Al momento Magnini e la Palmas hanno deciso di non comunicare ufficialmente la nuova data anche se è già stata fissata. Un gesto fatto per scaramanzia, come dichiarato dallo sportivo nell’ultima intervista rilasciata al settimanale F. Difficile pensare che si tratti dei prossimi mesi: è più probabile che il grande evento sia stato fissato al 2021 quando, si spera, l’Italia sarà finalmente Covid free.

Le ultime dichiarazioni di Filippo Magnini sul matrimonio con Giorgia Palmas

“Eravamo stati bravissimi a organizzare tutto in fretta. Poi è successo qualcosa di impensabile per tutto il mondo e abbiamo deciso di rimandare le nozze. Confesso che abbiamo fissato la nuova data ma per scaramanzia ora non vogliamo dirla!“, ha dichiarato Filippo Magnini alla rivista edita da Cairo Editore. Nel frattempo il 38enne e la sua futura moglie si godono la gravidanza. Giorgia Palmas è infatti in attesa di un bambino dal suo promesso sposo. Per la soubrette sarda si tratta del secondo erede dopo Sofia, la primogenita nata undici anni fa dalla relazione ormai conclusa con l’ex calciatore Davide Bombardini. Ad oggi non è chiaro se il nascituro è un bambino o una bambina ma su Instagram la Palmas ha pubblicato diverse foto e stories che la ritraggono col pancione. Questo figlio è una benedizione per Giorgia ma soprattutto per Magnini, che ha sempre sognato di diventare padre e in passato ha sofferto parecchio per la squalifica per tentato doping.

La storia d’amore tra Giorgia Palmas e Filippo Magninin

Giorga Palmas e Filippo Magnini sono felicemente fidanzati dal 2018. A farli conoscere degli amici in comune. La soubrette è stata conquistata dal tiramisù di Magnini. Quest’ultimo, dal canto suo, ha instaurato subito un legame speciale con Sofia, la figlia di Giorgia. Al matrimonio della coppia tanti personaggi Vip, a partire da Elena Barolo, l’ex Velina bionda di Striscia la notizia che sarà la testimone della sposa. Prima di incontrare Magnini Giorgia ha amato per cinque anni il biker Vittorio Brumotti. Filippo invece ha vissuto una storia tira e molla con la collega Federica Pellegrini.