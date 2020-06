Giorgia Palmas sfoggia il pancione del sesto mese (foto): “Incredibile”

Giorgia Palmas sfoggia il pancione del sesto mese (foto): “Tutto è incredibile”

Prosegue a gonfie vele la gravidanza di Giorgia Palmas che aspetta un bebè da Filippo Magnini. L’ex velina di Striscia la Notizia, nella giornata odierna, ha deciso di mostrare il suo pancione sui social, spiegando che la dolce attesa continua nel migliore dei modi ed è giunta al sesto mese. Ma le novità non finisco qui. Pare che la coppia sia alle prese pure con il trasloco. Il nuotatore e la showgirl, infatti, sono stati sorpresi dal settimanale Nuovo con pacchi e valige, intenti a spostarsi nel nuovo nido d’amore. Insomma, per l’arrivo del neonato vogliono che sia tutto pronto e perfetto. Ricordiamo che per Giorgia si tratta della seconda gravidanza: la prima è stata tra il 2007 e il 2008. All’epoca aveva una relazione con l’ex calciatore Davide Bombardini. Relazione che ha fatto venire alla luce Sofia il 15 luglio 2008.

Giorgia Palmas: “Tutto è perfetto”

“Ancora i nostri occhi non si sono incontrati eppure io già ti conosco e nel mio corpo che cambia ci sono le mille sfumature della tua Vita che cresce dentro di me, ogni tuo calcetto strappa un sorriso. ‘Ehi mamma sono qui, arrivo’. È tutto incredibile, così naturale e così perfetto“. Queste le parole della Palmas a corredo della foto in cui sfoggia il pancione del sesto mese. Immediatamente lo scatto è stato ‘assalito’ da migliaia di like e commenti tripudianti dei followers della showgirl sarda che, al fianco di Magnini, ha ritrovato serenità, tranquillità e tanto amore. Quel che serviva dopo la fine della love story con Vittorio Brumotti, con il quale ha avuto un legame sentimentale lungo 5 anni, dal 2012 al 2017.

Giorgia e Filippi, il matrimonio rimandato non è un problema

Un periodo da incorniciare per Filippo e Giorgia. Sul prosieguo della relazione solo un intoppo: la coppia avrebbe dovuto convolare a nozze quest’anno ma a causa dell’emergenza sanitaria ha dovuto rimandare il tutto a data da destinarsi. Tuttavia i due non ne hanno fatto un grosso problema. “Avremo più tempo per organizzarlo nel modo migliore”, hanno spiegato al magazine Chi di recente. Insomma, i fiori d’arancio possono aspettare ancora un poco. Tanto l’amore c’è ed è vivo, vegeto e solido. Qualche mese in più d’attesa per unirsi in matrimonio non farà che aumentare il desiderio. Dopotutto Palmas-Magnini sono già una famiglia a tutti gli effetti.