Filippo Magnini su assoluzione e gravidanza Giorgia Palmas: “Rialzato”

Giorgia Palmas e Filippo Magnini, periodo roseo dopo la tempesta

Filippo Magnini è al settimo cielo. Dopo aver trascorso un periodo difficile a causa delle accuse di doping (cadute una dopo l’altra), ha potuto annunciare la notizia della gravidanza di Giorgia Palmas, con la quale fa coppia fissa dal 2018. In meno di due anni, hanno deciso di metter su famiglia e di sposarsi, anche se dovranno aspettare ancora dei mesi: prima di tutto, perché adesso lei è in dolce attesa; poi perché questa emergenza “Coronavirus” non ha permesso di organizzare nel modo migliore tutti i preparativi per il matrimonio.

Filippo Magnini su Instagram: felicità dopo assoluzione e gravidanza Giorgia Palmas

Dopo aver scoperto la reazione della figlia Sofia alla gravidanza di sua madre, Filippo Magnini ha spiegato che sta vivendo uno dei momenti più magici della sua vita attraverso un messaggio scritto su Instagram: “Ora che sono stato assolto direi che non solo mi sono rialzato… sto proprio volando!”. Tutto questo è reso possibile sia dall’assoluzione dalle accuse di doping sia dal figlio che la cicogna porterà nella sua vita fra qualche mese.

Giorgia Palmas incinta, la reazione di Filippo Magnini

La felicità di Filippo Magnini e Giorgia Palmas è incontenibile: “Non ho parole per descrivere l’attimo in cui ho appreso che sarei diventato padre. Ti scorre tutto davanti agli occhi in maniera confusionaria, un mix di sensazioni uniche che si accavallano tra loro, felicità, gioia, amore, adrenalina. Poi per un attimo si ferma tutto ed il caos diventa equilibrio”. Col libro La resistenza dell’acqua, Filippo Magnini ha voluto raccontare le difficoltà che ha dovuto superare e quello che più l’ha segnato: una vita, la sua, che gli ha regalato momenti belli e anche brutti.