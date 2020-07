Magalli sbeffeggia Adriana Volpe: “Meglio star zitta”, è ancora guerra

Non è ancora tempo di sotterrare l’ascia di guerra tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe: il primo ha appena lanciato una nuova amara e pesante frecciata alla collega. Non è bastato il tempo che è passato, perché non ha curato alcuna ferita. Tra Magalli e la Volpe c’è ancora astio e forse ci sarà per sempre. Seppure il conduttore dei Fatti Vostri abbia spesso detto, nel corso delle interviste, di volersi scusare con Adriana, alla fine non lo ha mai fatto personalmente, come ha precisato la Volpe, e oggi si è anche preso beffa di lei. In che modo? Prendendo di mira gli ascolti tv di Ogni Mattina, il nuovo programma della Volpe su TV8. Il canale su cui va in onda non è di certo tra i più seguiti e siamo in estate, ma dato che Adriana è reduce da un grandissimo successo al Grande Fratello Vip forse ci si aspettava qualcosa di più dagli ascolti. E invece così non sta succedendo.

Giancarlo Magalli prende in giro Adriana Volpe per gli ascolti di Ogni Mattina: la frecciatina

Gli ascolti di Ogni Mattina stanno deludendo più di qualcuno, ma chi non sembra affatto sorpreso sembra Magalli. Anzi, il conduttore sembrerebbe piuttosto divertito! Sul suo profilo Facebook infatti ha postato un’immagine che è tutto un dire: “0.9%”, recita il suo post con un’emoji che invita al silenzio. Tra i commenti poi ha aggiunto: “Chi deve capire capisce”. Ovviamente abbiamo capito tutti, sarebbe stato davvero difficile non collegare la percentuale ai risultati portati a casa da Adriana Volpe con Ogni Mattina. Tra gli utenti che hanno commentato questo post di Magalli c’è stato anche qualcuno che gli ha fatto notare che non è carino gioire dei flop altrui. Poi lo ha invitato anche a prendere il posto di Adriana per scoprire se riuscirebbe a fare meglio.

Magalli contro Adriana Volpe: “Sarebbe meglio star zitta”

A questo commento, Giancarlo Magalli ha deciso di rispondere, così: “Non sto gioendo. Dico solo che forse sarebbe meglio star zitta”. Visti i precedenti, queste parole di Magalli contro Adriana Volpe faranno parecchio discutere. Anche la Volpe non manca di commentare le vicissitudini del collega, per esempio ha detto la sua sull’affaire con Roberta Morise, ma senza mai deridere o sbeffeggiare nessuno. Arriverà la replica della diretta interessata a questa ennesima frecciatina?