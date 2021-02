Magalli, compagno di scuola di Draghi: “Da ragazzino era come adesso”

By

Giancarlo Magalli è tornato a parlare di Mario Draghi. Forse non tutti lo sanno ma i due hanno frequentato negli anni Sessanta la stessa scuola, un liceo romano. Ora che l’economista è stato incaricato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di formare il nuovo governo, il presentatore della Rai ha detto la sua sul talento dell’amico ed ex compagno di classe. Secondo Magalli, infatti, Draghi ha molti pregi e potrebbe fare bene in un momento così delicato per l’Italia, ancora alle prese con l’emergenza Coronavirus.

Diretto e schietto, com’è nel suo stile, Giancarlo Magalli ha dichiarato all’Adnkronos:

“Il mio timore è che i politici di mestiere gli remeranno tutti contro affinché non si noti troppo che è più bravo di loro”

Il conduttore ha poi ricordato Draghi da ragazzo:

“Era intelligente, simpatico e una persona molto corretta: non era uno di quelli che faceva la spia al professore. Insomma, era una persona estremamente piacevole. Da ragazzino era come adesso, con la sua riga, pettinato come adesso e sempre con quel sorriso che era il suo biglietto da visita”

Non è la prima volta che Giancarlo Magalli parla di Mario Draghi. In una vecchia intervista concessa all’Huffington Post il conduttore ha definito l’ex compagno di liceo una persona competente, seria e onesta. Magalli ha assicurato che Draghi è anche una persona dai mille pregi, molto coraggiosa e pronta ad accettare le sfide più dure.

A detta di Giancarlo Magalli, Draghi a scuola era studioso ma non di certo il classico secchione. Era molto ironico e non faceva troppo casino. Magalli ha confidato che già all’epoca aveva quel sorriso particolare, che è diventato in poco tempo il suo tratto distintivo.

Oggi Giancarlo Magalli e Mario Draghi sono rimasti in contatto. I due hanno avuto modo di risentirsi quando Draghi qualche anno fa è stato nominato Governatore della Banca d’Italia. In quell’occasione più di qualche giornale ha portato a galla il passato dei due con dei titoloni davvero sorprendenti per i diretti interessati.

Magalli e Draghi si sono dunque scambiati dei messaggi e hanno addirittura ironizzato sulla vicenda. Chissà cosa si diranno ora in merito al nuovo incarico di Mario…

