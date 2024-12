Madonia: stoccate a Pellegrini, Milly e Lucarelli e la verità su Sonia

Dopo il suo licenziamento da Ballando Con Le Stelle Angelo Madonia ha rotto il silenzio per la prima volta a Domenica In. Già in quell’occasione il ballerino ha avuto modo di raccontare la sua versione dei fatti a Mara Venier, spiegando le motivazioni del suo allontanamento e come questo gli fosse stato comunicato dalla produzione del programma. In seguito, intervistato da Vanity Fair, l’ex volto del dancing show di Rai 1 è tornato a parlare dell’accaduto lanciando alcune stoccate nei confronti della conduttrice Milly Carlucci, della sua ex partner di ballo Federica Pellegrini e della giurata Selvaggia Lucarelli. Ha poi parlato anche di Sonia Bruganelli, con il quale è legato sentimentalmente. Scopriamo meglio che cosa ha detto.

Angelo Madonia su Ballando Con Le Stelle

Per la prima volta quest’anno c’è stato il licenziamento di un ballerino di Ballando Con Le Stelle, ovvero Angelo Madonia. Dopo l’accaduto il maestro si è limitato ad un post su Instagram, preferendo non commentare troppo per non creare tensioni mentre la gara era ancora in corso. Il silenzio è stato rotto per la prima volta a Domenica In dove è stato ospite domenica scorsa. In seguito Madonia è stato intervistato anche da Vanity Fair, dove è tornato a parlare dello show. Nello specifico ha sottolineato come volessero trasformarlo da un professionista del ballo in un personaggio da reality e come si tendesse a parlare più di questioni private e pettegolezzi che di danza.

Queste le sue parole precise a Vanity Fair:

Volevano che da professionista della danza mi trasformassi in personaggio da reality. Se metti sempre in mezzo la vita privata, alla fine si riduce tutto a pettegolezzo. […] Credo che in un talent show debbano stare sempre al centro le esibizioni, l’arte, anche le emozioni che gravitano attorno. È frustrante che si debba invece finire col parlare di qualcosa che non c’entra niente col tuo lavoro.

Le stoccate a Federica Pellegrini e Milly Carlucci

Madonia ha anche aggiunto di essere stato screditato come ballerino, in quanto accusato di essere distratto da Sonia Bruganelli mentre ballava con Federica Pellegrini.

A Ballando sono stati utilizzati contenuti ed è stata costruita una narrazione che mi hanno fortemente screditato. Ho letto che non sarei stato all’altezza di valorizzare Federica Pellegrini perché distratto dalla mia compagna Sonia Bruganelli: tanto da professionista quanto da uomo non avrei potuto sentir dire una cosa peggiore di questa.

Il ballerino ha sottolineato come tutti abbiano creduto a tale narrazione, non mancando di lanciare qualche frecciatina nei confronti della sua ex partner di ballo Federica Pellegrini e della conduttrice Milly Carlucci. Nello specifico Angelo ha affermato come, dopo il suo licenziamento, nessuna delle due lo abbia chiamato per chiedergli come stesse.

Queste le sue parole precise:

Di tutta questa storia la parte lesa sono io, io sono stato licenziato nel bel mezzo di un programma dopo tanti sacrifici. Di me hanno scritto qualsiasi cosa, su di me si sono inventati di tutto. Sono un padre, ho due bimbe. Nessuno mi ha chiesto “come stai?”, né Milly né Federica. Forse era normale che fossi io ad aspettarmi una telefonata.

Ha poi aggiunto come anche la Carlucci si fosse allineata al provvedimento da parte della produzione. In quanto a Federica, non esclude di poterla chiamare in futuro per complimentarsi con lei per il suo percorso a Ballando Con Le Stelle.

La stoccata a Selvaggia Lucarelli

Altre stoccate sono state lanciate anche nei confronti di Selvaggia Lucarelli con cui ha avuto un’accesa discussione nel corso di una delle puntate.

Queste le sue parole precise:

Ho sempre rispettato il suo ruolo, ma il rispetto dovrebbe essere universale e andare oltre i ruoli. Dall’altra parte del banco della giuria si poteva parlare a ruota libera, mentre dalla nostra è bastato che mi difendessi per essere penalizzato così duramente. […] È stata sempre lei a toccare certi argomenti, quelli che riguardano la sfera della mia vita personale. Ma è passato che sono stato io lo s**** a difendermi. Non è stata colpa sua, ma il fattore scatenante di questa situazione è stata lei.

Sulla vicenda che ha recentemente visto coinvolto Guillermo Mariotto, invece, si è limitato a dire di non aver

La verità su Sonia Bruganelli

In quanto a Sonia Bruganelli ha confermato come non sia mai stato distratto da lei nel corso della gara a Ballando Con Le Stelle. Ha poi rivelato di essere stato lui ad intercedere con Sonia per convincerla a prendere parte al programma. Alla domanda se abbiano trascorso insieme o meno le feste, ha risposto di aver passato il Natale separati ma che spera di poter festeggiare assieme il Capodanno.