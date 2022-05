Made in Sud, Lorella Boccia col Covid: “Giorni tremendi”, chi la sostituisce

Non c’è pace a Made in Sud 2022. La nuova conduttrice del programma comico di Rai Due, Lorella Boccia, è risultata positiva al Covid-19. A dare in anteprima la notizia è stato Tv Blog. Successivamente è arrivata via Instagram la conferma della diretta interessata, che ha ammesso di non aver passato dei giorni facili.

L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha scoperto di aver contratto il maledetto virus lo scorso martedì e le prime ore da positiva sono stati tremendi. Lorella Boccia, come spiegato ai suoi follower, pensava di riuscire a negativizzarsi in tempo ma così non è stato. È dunque costretta a saltare la puntata in onda lunedì 9 maggio 2022.

Chi sostituirà Lorella Boccia a Made in Sud? A quanto pare la scelta è ricaduta ancora una volta su Maurizio Casagrande, nel cast di comici della trasmissione, che già in precedenza aveva preso il posto di Clementino. Il rapper, conduttore insieme alla Boccia, era risultato positivo al Coronavirus solo una settimana fa.

Sui social network Lorella Boccia ha confidato che dopo i primi “giorni tremendi” ora sta meglio e molto probabilmente riuscirà a tornare in video già dalla prossima settimana. Al momento non è chiaro se il Covid-19 abbia colpito anche la famiglia della presentatrice, ovvero il marito Niccolò Presta e la figlia Luce Althea che non ha neppure un anno di vita.

Made in Sud tra Covid-19 e bassi ascolti tv

Un’edizione sfortunata quella di Made in Sud 2022, segnata dal virus e dai bassi ascolti. Il format, un piccolo cult per Rai Due, non riesce a decollare nonostante sia stato in gran parte rinnovato. A penalizzare lo show è sicuramente la forte concorrenza: da un lato le fiction di Rai Uno come Nero a metà con Claudio Amendola, dall’altro l’Isola dei Famosi con Ilary Blasi.

Gli ascolti delle ultime settimane sono stati poco soddisfacenti: la puntata di lunedì 2 maggio, ad esempio, ha toccato a malapena il 5.6% di share. Neppure un milione i telespettatori che hanno guardato la puntata andata in onda su Rai Due.