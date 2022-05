Made in Sud, Lorella Boccia assente: “La conduttrice e ballerina sta male”

Non c’è pace per il programma comico di Rai Due che solo la scorsa settimana ha dovuto fare i conti con il forfait di Clementino

Altra tegola su Made in Sud 2022. Nella puntata in onda su Rai Due lunedì 9 maggio Lorella Boccia non ci sarà. A dare l’annuncio in anteprima il sempre informato Tv Blog. Solo una settimana fa la produzione e i telespettatori hanno dovuto fare i conti con il forfait dell’altro conduttore, il cantante Clementino. Cosa è successo alla ballerina e conduttrice di Torre Annunziata?

Ebbene proprio come il collega anche Lorella Boccia ha contratto il Covid-19. È costretta dunque a saltare una puntata di Made in Sud, che segna un tassello importante nella sua carriera iniziata quasi dieci anni fa ad Amici di Maria De Filippi come ballerina e proseguita poi come presentatrice. Al momento la diretta interessata non ha ancora commentato la notizia ma pare che la comunicazione ufficiale arriverà a breve sui social network della Boccia.

La scorsa settimana Clementino era stato sostituito da Maurizio Casagrande, attore che fa parte da inizio stagione del cast fisso di Made in Sud. Per ora non è chiaro chi prenderà il posto di Lorella Boccia, diventata quasi un anno fa madre della piccola Luce Althea, avuta dal marito Niccolò Presta. Non è chiaro neppure se tornerà a disposizione Clementino o toccherà attendere ancora un po’.

Made in Sud tra Covid-19 e bassi ascolti tv

Un’edizione sfortunata quella di Made in Sud 2022, segnata dal virus e dai bassi ascolti. La trasmissione, un piccolo cult per Rai Due, non riesce a decollare nonostante sia stato in gran parte rinnovato. A penalizzare sicuramente il format è la forte concorrenza: da un lato le fiction di Rai Uno come Nero a metà con Claudio Amendola, dall’altro l’Isola dei Famosi con Ilary Blasi.

Lo show, orfano di Stefano De Martino che ha preferito lasciare Made in Sud per tornare a fare il giudice ad Amici su Canale 5, sta facendo segnare un vero e proprio crollo progressivo degli ascolti settimana dopo settimana, arrivando a toccare a malapena il 5.6% di share. Neppure un milione i telespettatori che hanno guardato l’ultima puntata andata in onda su Rai Due.