Made in Sud, Clementino dà forfait: perché è saltata la conduzione

La terza puntata della 15esima edizione di Made in Sud, programma comico di Rai2, in onda stasera lunedì 2 maggio 2022, non vedrà la partecipazione del conduttore Clementino. Il rapper e cantante campano ha appena annunciato la sua assenza al fianco della compagna di avventura Lorella Boccia. Ecco il motivo e chi potrebbe sostituirlo al timone della trasmissione.

Nella mattinata del 2 maggio 2022 Clemente Maccaro, in arte Clementino, ha dato un infelice annuncio ai suoi fan e agli affezionati telespettatori di Made in Sud. Il 39enne ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram in cui spiega la situazione in cui si trova. Clementino, suo malgrado, è risultato positivo al Covid. Il cantante ha scritto, nel comunicato, di essere addirittura al picco massimo dell’infezione.

Clementino sarà quindi assente a Made in Sud a causa del Covid. Purtroppo il rapper ha contratto il virus in un momento molto importante per la sua carriera. “Non me lo meritavo… Punito dal Covid proprio nella mia settimana più importante”, ha scritto con tristezza il cantante. Quest’ultimo, infatti, non è solo attivo nel mondo della televisione con la conduzione del programma di Rai2, nel quale ha debuttato solo due settimane fa. Il campano è attualmente super impegnato con la promozione del suo ultimo album, Black Pulcinella, uscito lo scorso 29 aprile 2022. Nel corso di questa settimana Clementino aveva in programma tutta una serie di incontri con i fan, firmacopie e ospitate nelle radio. Tutto è stato, ovviamente, rimandato a data da destinarsi.

Maccaro ha comunque rassicurato i fan dicendo che non vede l’ora di rimettersi in sesto e recuperare tutti gli impegni che sono stati cancellati. In più ha annunciato che nella giornata di oggi, precisamente alle 14, ci sarà una sorpresa per i fan in quanto uscirà una non specificata “bomba”.

Made in Sud, Clementino assente: cosa succede ora

Resta da vedere come Lorella Boccia affronterà la conduzione in solitaria, organizzata molto probabilmente all’ultimo minuto. Non è escluso che qualcuno, come Maurizio Casagrande, presenza fissa all’interno dello show, possa assumere straordinariamente il ruolo di conduttore per sopperire all’assenza di Clementino.

La coppia formata da Clementino e la ballerina Lorella Boccia, inedita, ha debuttato a Made in Sud lo scorso 18 aprile 2022. Le ultime due edizioni dello show sono state condotte da Stefano De Martino in coppia con Fatima Trotta.