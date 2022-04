Made in Sud 2022, svelati conduttori e data d’inizio ufficiali: quando in onda

La nuova edizione di Made in Sud, programma comico di Rai2, sta per cominciare. Il portale TV Blog ha svelato in anteprima i nomi dei conduttori del fortunato show e la data di inizio ufficiale. Ecco tutto ciò che si sa sull’avvio del programma, le curiosità e il nome di un celebre possibile ospite ricorrente.

I fan di Made in Sud, uno dei più seguiti programmi comici di Rai2, non devono più aspettare a lungo. L’edizione 2022 del programma si farà strada nel palinsesto Rai a partire dal 18 aprile. Lo show andrà in onda ogni lunedì in prima serata, configurandosi come concorrente de L’Isola dei Famosi in onda su Canale 5.

Il cast del programma, le cui ultime due edizioni nel 2019 e nel 2020 sono state condotte da Stefano de Martino, è stato rinnovato. Al timone di Made in Sud, come anticipato da TV Blog, ci saranno il cantante e rapper Clementino e la ballerina Lorella Boccia. Il ballerino compagno di Belen Rodriguez, quindi, non apparirà a Made in Sud quest’anno, nonostante la sua presenza era stata precedentemente data per certa. Anche Fatima Trotta, che aveva affiancato il 32enne, è stata silurata. Made in Sud intratterrà il pubblico in otto appuntamenti, con la puntata finale prevista per lunedì 6 giugno 2022.

Made in Sud, tutte le novità dell’edizione 2022

Qualche tempo fa in molti avevano indicato il cantante Rocco Hunt, collega e amico di Clementino, come possibile conduttore dello show. A quanto pare però la sua partecipazione sarebbe stata ridimensionata. Il salernitano 27enne, infatti, non presenterà lo show ma, secondo i ben informati, sarebbe stato preso in considerazione per il ruolo di ospite ricorrente. Hunt, quindi, dovrebbe fare capolino a Made in Sud solo in alcune puntate. Il motivo? Alla base di questo cambiamento, ancora in fase di valutazione, ci sarebbero i numerosi impegni musicali del cantante.

Per Clementino si tratta della prima esperienza come conduttore di uno show. La popolarità del 39enne è sicuramente aumentata, soprattutto a livello televisivo, dopo la sua partecipazione a The Voice Senior alla fine del 2021 in qualità di giudice. La Boccia, che dovrebbe partecipare anche ad alcune coreografie insieme al corpo di ballo, rivestirà invece nuovamente i panni di conduttrice dopo le esperienze a Colorado nel 2013 e a Venus Club, talk show andato in onda su Italia1 in seconda serata la scorsa primavera 2021.

Resta da vedere se la nuova coppia di conduttori sarà capace di far breccia nel cuore dei telespettatori, che dovranno aspettarsi anche una nuova scenografia e un nuovo corpo di ballo, selezionato nelle scorse settimane attraverso dei casting presieduti anche dalla stessa Boccia.