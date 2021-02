Made in Italy 2 ci sarà, la storia di Irene continua: quando esce, le news

La fiction Made in Italy andrà avanti con una seconda stagione. La conferma è arrivata lo scorso maggio dal produttore Pietro Valsecchi sulle pagine del Corriere della Sera. Da qualche mese gli sceneggiatori hanno iniziato a scrivere le nuove puntate dopo il buon successo ottenuto su Canale 5 e Amazon Prime. Al momento nessun annuncio è arrivato da parte di Mediaset. Molto probabilmente la nuova stagione non arriverà sul piccolo schermo prima del 2022, considerata anche l’emergenza Coronavirus.

Una seconda stagione di Made in Italy è inevitabile dopo il finale aperto dell’ultimo episodio. Quello in cui Irene Mastrangelo (Greta Ferro) assume la direzione di Appeal dopo una gavetta lunga che le ha cambiato la vita e soprattutto dopo la scomparsa del direttore Armando. Ma la giovane giornalista deve fare i conti pure con una gravidanza inattesa mentre la sua migliore amica Monica (Fiammetta Cicogna), dopo tante relazioni sbagliate, è pronta a sposarsi.

Nulla si sa della trama di Made in Italy 2. È probabile che ci sia un salto temporale in modo da raccontare il boom della moda italiana negli anni Ottanta. Greta Ferro e Fiammetta Cicogna si sono dette pronte a tornare sul set e lo stesso ha dichiarato Margherita Buy, che si è affezionata al personaggio della turbolenta giornalista Rita Pasini. Di recente la Buy ha smentito chi l’ha accusata di aver scopiazzato troppo Meryl Streep ne Il Diavolo veste Prada.

Su Canale 5 Made in Italy ha appassionato poco più di tre milioni di telespettatori. Un numero discreto dovuto al fatto che la serie era disponibile da tempo su Amazon Prime. Per un lungo periodo Mediaset ha rimandato la messa in onda della fiction. E così molti hanno preferito guardarla in streaming, considerato inoltre l’esiguo numero di episodi.

Made in Italy è stata approvata da Giorgio Armani, che nella serie ha il volto di Giorgio Armani. Lo stilista ha ammesso che nelle puntate è stato romanzato qualche particolare ma che gli autori hanno fatto il possibile per riportare la magia, l’impegno e la creatività degli anni Settanta in Italia.