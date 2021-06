Non si placa il gossip su Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi. Sebbene l’ex velina abbia già provveduto a smentire, gli addetti del settore vogliono vederci chiaro e continuano a indagare. Il gossip è partito poco più di una settimana fa, quando Novella 2000 ha parlato di amore fra i due. Non una semplice simpatia o una conoscenza più approfondita in corso, ma proprio di due persone che “si amano”. Inutile dire che questo gossip sul fratello di Silvio Berlusconi abbia fatto in breve tempo il giro del Web, e non solo, ma la Corvaglia non ci ha messo molto prima di decidere di rispondere.

A distanza di due giorni dal gossip su Paolo Berlusconi, l’ex Velina è intervenuta su Instagram per smentire qualsiasi relazione. Ha detto di essere single e di non vedere l’ora di innamorarsi, ma quel momento non è ancora arrivato. Il settimanale Oggi, nel nuovo numero in edicola, ha dedicato un servizio a questo scoop, decidendo di indagare. Sono emersi quindi nuovi dettagli sul rapporto tra Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi.

Gli amici della showgirl hanno parlato di un’amicizia molto stretta tra Maddalena e Matilde, la moglie di Davide Berlusconi, figlio di Paolo. Quindi sarebbe così che si intreccerebbe il rapporto tra i due protagonisti del gossip, che avrebbero un buon rapporto ma non sarebbero comunque fidanzati. Maddalena e Matilde “sono come sorelle e lei considera da sempre la famiglia di Paolo Berlusconi quasi come la sua seconda famiglia”. Il settimanale ha inoltre fatto notare che la Corvaglia avendo perso il padre da ragazzina potrebbe aver trovato in Paolo un punto di riferimento.

Insomma, Maddalena Corvaglia frequenterebbe la famiglia di Paolo Berlusconi da anni e passano spesso delle giornate insieme. L’ex velina porta con sé anche la figlia quando è ospite di Davide e Matilde. Anche Luna Berlusconi, figlia di Paolo, ha detto la sua: “Maddalena è una cara amica, mia, di mio padre e della famiglia. Niente di più”. Anche le persone vicine ai due hanno parlato di una semplice amicizia, eppure un minimo dubbio rimane. Oggi infatti ha scritto ancora:

“Se anche l’amicizia con Berlusconi si fosse trasformata in qualcosa di più, pare che Maddalena dovrebbe prima affrontare una trafila legale per parlarne: un accordo con l’ex marito prevede che ci sia il reciproco assenso prima di sbandierare un nuovo rapporto pubblicamente, un patto stretto per proteggere la serenità della loro bimba”

Nonostante la smentita e le testimonianze delle persone a loro vicine, il gossip su una relazione tra Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi pare tutt’altro che spento.