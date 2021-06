Maddalena Corvaglia fidanzata con Paolo Berlusconi? La sua risposta

In questi giorni è esploso il gossip sulla showgirl e il fratello minore di Silvio: come stanno davvero le cose? La verità su Instagram

Maddalena Corvaglia è intervenuta sul gossip con Paolo Berlusconi. Dopo qualche giorno di chiacchiericcio sul Web e sui social, oggi l’ex velina ha deciso di scrivere un messaggio su Instagram per raccontare la verità sul gossip con Berlusconi. A lanciare lo scoop nei giorni scorsi è stato Novella 2000, che ha parlato di un flirt in corso tra la Corvaglia e il fratello minore di Silvio Berlusconi. La rivista ha aggiunto anche ulteriori dettagli, parlando per esempio di una relazione ufficializzata in famiglia. Secondo il gossip in questione, Maddalena Corvaglia avrebbe trascorso un weekend in famiglia Berlusconi, ma non con Silvio.

Si è parlato di alcuni giorni trascorsi insieme a Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi, nipote di Paolo e figlio di Silvio. Ebbene, oggi Maddalena Corvaglia ha smentito il gossip su Paolo Berlusconi. Una relazione di cui si parlerebbe anche nei corridoi Mediaset, ma che invece pare non esista. Con un messaggio su Instagram, l’ex velina ha fatto sapere:

“Ho letto che sarei fidanzata… Vi confesso che non vedo l’ora di innamorarmi di nuovo e sappiate che quando succederà voi sarete i primi con cui lo condividerò. Ho letto anche che avrei ufficializzato il mio fidanzamento a casa di Silvia Toffanin”

Insomma Maddalena Corvaglia ha smentito tutto. Non solo ha fatto sapere di essere ancora single, ma ha smentito di aver ufficializzato la relazione con Paolo Berlusconi a casa della conduttrice di Verissimo. Ha scritto anche delle parole per Silvia, che ha salutato nel messaggio scrivendo di conoscere il suo gran cuore e il suo talento, ma non la sua abitazione. Insomma, Maddalena con queste parole ha fatto capire di non essere mai stata a casa Berlusconi-Toffanin.

Questa la verità di Maddalena Corvaglia su Paolo Berlusconi. Non c’è niente tra loro, sebbene non abbia fatto il suo nome nel messaggio è chiaro che si riferisca al gossip su di lui. Ha smentito qualsiasi sua relazione in corso, ma il riferimento al fratello di Silvio è palese visto che ha parlato della presunta ufficializzazione a casa Toffanin. L’ultima relazione della Corvaglia si è conclusa lo scorso gennaio. Pochi mesi fa quindi Maddalena ha annunciato la fine della storia con Alessandro e di volersi concentrare sul lavoro. Oggi invece ha scritto di essere pronta a innamorarsi di nuovo.