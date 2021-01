Maddalena Corvaglia conferma: col fidanzato Alessandro è finita

Finalmente Maddalena Corvaglia ha fatto chiarezza sulla sua vita privata. Da mesi si rincorrono le voci di una crisi profonda con Alessandro, l’ultimo fidanzato con il quale ha fatto coppia fissa per oltre un anno. Voci che la soubrette pugliese non ha mai confermato, almeno fino ad oggi. Sulle pagine del settimanale Confidenze, che le ha dedicato la cover dell’ultimo numero, la Corvaglia ha chiarito di essere single.

Queste le dichiarazioni di Maddalena Corvaglia sull’argomento “amore”:

“Ho chiuso da poco una storia importante e per ora non cerco nuovi fidanzati. Mi concentro sul lavoro. A gennaio mi vedrete su Rai Due in Game of Games, un nuovo e divertente programma di Simona Ventura”

L’ex fidanzata di Enzo Iacchetti ha preferito non svelare i motivi della rottura. Secondo le indiscrezioni dell’ultimo periodo, però, pare che lo scorso lockdown primaverile abbia allontanato parecchio i due. Maddalena Corvaglia e Alessandro, di professione immobiliarista, hanno trascorso la quarantena separati e la lontananza ha spazzato via il loro amore, che sembrava così forte e granitico dopo neppure anno di frequentazione.

L’estate scorsa Maddalena Corvaglia si è concessa vacanze da single, tra la natia Puglia e la Sardegna, in compagnia solo della figlia Jamie, avuta otto anni fa dall’ex marito Stef Burns, dal quale si è separata nel 2017. La 41enne ha preferito lasciar correre i gossip: sia quelli inerenti l’amore sia quelli che riguardano l’amicizia.

Maddalena Corvaglia continua infatti a mantenere il massimo riserbo sul rapporto naufragato con Elisabetta Canalis. Da tempo le due non sono più amiche. L’ex Velina mora ha chiarito che difficilmente il loro legame si ricucirà mentre la Corvaglia non ha mai menzionato pubblicamente l’argomento.

Oggi Maddalena vuole concentrarsi sulla figlia Jamie, aspirante ballerina, e sulla carriera. Oltre al già citato Game of Games con Simona Ventura la Corvaglia ha in ballo un altro progetto con la Rai. Un nuovo impegno professionale che è stato momentaneamente sospeso a causa dell’emergenza Coronavirus.

Qualche mese fa Maddalena Corvaglia ha declinato l’invito di Alfonso Signorini. La showgirl era in lizza per far parte della quinta edizione del Grande Fratello Vip ma ha rifiutato l’offerta. Maddy preferisce concentrarsi su altri progetti e non lasciare da sola Jamie, alla quale è molto legata.