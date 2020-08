Maddalena Corvaglia e Alessandro, vacanze saltate: lei single in Sardegna

Maddalena Corvaglia è single più single non si può? Anche Giornalettismo.com parla di rottura tra lei e Alessandro, l’immobiliarista col quale ha avuto una storia d’amore bellissima. Arrivata con tutta probabilità al capolinea. Nessuno, al momento, conosce la verità su come siano andate realmente le cose fra i due, ma il sito ha svelato degli inediti retroscena che andrebbero a rendere sempre più certa la notizia della fine del loro amore. Cos’è successo davvero fra Maddalena e Alessandro? I motivi della rottura non sono ancora chiari, anche perché nessuno dei due ha proferito parola. Lei avrebbe rifiutato persino la proposta di prendere parte al Grande Fratello Vip dove – volente o nolente – sarebbero emerse altre informazioni sulla scelta sua e del fidanzato Alessandro di dividere le loro strade. Anche loro non sarebbero riusciti a superare indenni la quarantena. Come Belen Rodriguez e Stefano De Martino, per esempio: tra le coppie più chiacchierate di quest’estate 2020.

Maddalena Corvaglia e Alessandro dopo la rottura: la verità sulle loro vacanze

A fine luglio, abbiamo appreso la notizia della fine della relazione fra Maddalena Corvaglia e Alessandro, ma nessuno è riuscito a capire come mai siano giunti a prendere quella decisione. Oggi Giornalettismo.com dà altri indizi sull’inaspettata rottura: i due avrebbero organizzato delle vacanze da sogno insieme, che però, dopo alcuni problemi di coppia (e si spera che prima o poi saltino fuori), sarebbero saltate inesorabilmente. Lei in questo momento si trova infatti in Sardegna, dopo aver lasciato la sua Puglia e la sua famiglia. Dell’ex fidanzato (fino a prova contraria) non si sa invece assolutamente nulla. Preferisce mantenere sempre il massimo riserbo sulla sua vita privata: solo la Corvaglia potrebbe raccontarci qualcosa di più su quello che è successo fra di loro.

Quarantena difficile per Maddalena e Alessandro?

Quest’inverno, prima dell’inizio del lockdown, si erano mostrati felici e sorridenti sul Monte Bianco, dove hanno scattato svariate foto poi pubblicate su Instagram. A febbraio filava tutto liscio come l’olio, ora invece qualcosa si sarebbe rotto. Magari si tratta di un breve allontanamento, di un pausa di riflessione che si concluderà con un ritorno di fiamma? Non ci resta che attendere i prossimi spostamenti di Maddalena Corvaglia: le sue vacanze sono appena cominciate!