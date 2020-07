Maddalena Corvaglia torna single: è finita con Alessandro

Le voci di crisi si susseguono da tempo, ora sembra certo: è giunta al capolinea la storia d’amore tra Maddalena Corvaglia e l’immobiliarista Alessandro. I due non si fanno vedere insieme da mesi e neppure dopo la fine della quarantena si sono concessi un selfie di coppia. Non solo: l’ex Velina bionda di Striscia la notizia non ha mai smentito i gossip quasi a volerli confermare seppur tacitamente. La conferma ora è arrivata dal settimanale Diva e Donna che dà per certa la rottura tra Maddy e Alessandro. Una rottura che fa male visto che l’uomo sembrava quello giusto per la soubrette pugliese dopo la fine del matrimonio con il chitarrista Stef Burns. Ma evidentemente qualcosa è andato storto e la Corvaglia è tornata di nuovo single…

Perché Maddalena Corvaglia e Alessandro si sono lasciati

Ad oggi sono ignoti i motivi della presunta separazione tra Maddalena Corvaglia e Alessandro. La 40enne preferisce restare in silenzio: anche su Instagram non fa assolutamente menzione alle sue faccende di cuore. Dopo aver trascorso la quarantena a Milano, dove vive da anni, la showgirl si è concessa una vacanza in Puglia, nella sua terra d’origine, con la figlia Jaime. Mamma e figlia hanno un rapporto molto forte, che cresce sempre più anno dopo anno. E forse proprio in virtù di questo rapporto la Corvaglia ha preferito rifiutare la proposta di Alfonso Signorini per la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Le trattative sono andate avanti per un lungo periodo ma alla fine Maddalena ha scelto di rifilare un bel due di picche al direttore di Chi.

Maddalena Corvaglia e l’amicizia con Elisabetta Canalis

Silenzio stampa da parte di Maddalena Corvaglia pure sulla fine dell’amicizia con Elisabetta Canalis. Quest’ultima ha chiarito che difficilmente tornerà sui suoi passi, segno che il rapporto con l’ex collega è finito definitivamente. Le motivazioni di questo allontanamento non sono mai stati resi noti ma sembra che siano legati principalmente ad una questione di business. Le due ex amiche erano infatti diventate socie: avevano aperto a Los Angeles una palestra che hanno poi dato in gestione.